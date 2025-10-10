Bihar Election 2025 : पैसे वाटल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; पप्पू यादव अडचणीत, प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाची कारवाई

Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या नावाखाली पैसे वाटल्याच्या आरोपावरून पप्पू यादव (Pappu Yadav) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पैसे वाटपाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (Election Commission) याची गंभीर दखल घेतली आहे..आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा गुन्हा दाखल२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पप्पू यादव यांनी वैशाली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांना रोख रक्कम वाटल्याची बाब समोर आली. याबाबत पोलिस आयुक्तांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार सहदोई पोलिस ठाण्यात खासदार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पैसे वाटपाचा व्हिडिओ व्हायरलगुरुवारी संध्याकाळी नयागाव पश्चिम पंचायतीच्या गनियारी गावात पप्पू यादव यांनी ८० पूरग्रस्तांना प्रत्येकी ४,००० रुपये वाटले. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला. यानंतर महनारचे एसडीओ नीरज कुमार यांनी पोलिस आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने तातडीने दखल घेत पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले..Karnataka High Court : महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मोठा दिलासा; राज्य सरकारची 'ती' याचिका High Court ने फेटाळली!.पप्पू यादव यांचा ठाम पवित्राकारवाईबाबत प्रतिक्रिया देताना पप्पू यादव यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर अप्रत्यक्ष टीका केली. “लोक संकटात आहेत, सरकार काही करत नाही. मग, आम्ही मदत करणे थांबवावे का? कोणी काहीही केले तरी आम्ही गरिबांना मदत करत राहू,” असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यांनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, की ते पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे का आले नाहीत..नोव्हेंबरमध्ये दोन टप्प्यात मतदान२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. दोन टप्प्यांत मतदान होणार असून, ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी मतदान पार पडेल. १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीची अधिसूचना १० ऑक्टोबर रोजी जारी झाली असून नामांकन प्रक्रिया सुरू झाली आहे..घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळपैसे वाटपाच्या या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली आहे. विरोधकांनी पप्पू यादव यांच्यावर आचारसंहिता उल्लंघनाचा आरोप करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे, तर यादव यांनी मदतीचा हक्क कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.