Pappu Yadav: पत्रकार परिषदेतच मोठी घटना! खासदार पप्पू यादवांवर चाकुहल्ला; घटनेनं खळबळ, नेमकं काय घडलं?

पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत होते. एक तरुण तिथे आला आणि त्याने गोंधळ सुरू केला. याबाबत खासदार म्हणाले, "एक तरुण पत्रकार परिषदेत चाकू घेऊन आला. माझ्या हत्येचा कट रचला जात आहे. पण मी घाबरणार नाही. राम मंदिराच्या देणग्यांच्या चोरीच्या आरोपांवरून पप्पू यादव यांनी एका भिक्षूचा वेश धारण करून संसद भवनात आंदोलन केले होते. .तेव्हापासून ते चर्चेत आहेत आणि त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पप्पू यादव या घटनेसंदर्भात त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत होते. त्याचवेळी एक तरुण तिथे आला आणि त्याने चाकूने पप्पू यादव यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पप्पू यादव यांच्या समर्थकांनी त्याला पकडून मारहाण केली. पप्पू यादव यांच्या विरोधात देशभरात विविध ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, त्यांना धमक्याही मिळत आहेत. .सप्तपदी, सात वचनं... पण अवघ्या १६८ तासांतच नात्याचा झाला शेवट; जोडप्यानं का घेतला वेगळं होण्याचा निर्णय?.या प्रकरणी सोमवारी संसदेचे कामकाज पुन्हा सुरू होईल, अशी घोषणा करण्यासाठी पप्पू यादव पत्रकार परिषद घेणार होते. त्यावेळी त्यांची रणनीती काय असेल? पप्पू यादवच्या एका समर्थकाने सांगितले की, एक पत्रकार परिषद सुरू होती. माध्यम प्रतिनिधी प्रश्न विचारत होते. तेव्हा काही माणसे आत घुसली आणि प्रश्न विचारू लागली. त्यानंतर त्यांनी चपला फेकून त्याच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मग, एकाने चाकू काढून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही त्याला पकडले..मुलांनी अभ्यास करावा, आंदोलनाच्या भानगडीत पडू नये! मोदींना अपशब्द बोलणाऱ्या तरुणीची आई काय म्हणाली? पाहा Video.त्याने सांगितले की, पप्पू यादवविरुद्ध बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती, परंतु पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. जाहीर सभांच्या वेळी कोणतेही गेट लावलेले नसतात. कोणत्याही खासदाराने मेटल डिटेक्टर बसवलेले नाही. ते तीन-चार जण होते आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण या प्रयत्नात ते जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.