परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमुळे संसदेत गोंधळ; राज्यसभेचं कामकाज तहकूब

नवी दिल्ली - राज्यात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरून मोठा गोंधळ सुरु असताना संसदेतही याचे पडसाद उमटले. परमबीर सिंग यांच्या पत्रावर लोकसभेतही चर्चा झाली. यावेळी भाजप आणि शिवसेनेच्या खासदारांमध्ये खडाजंगीही झाली. यावेळी खासदार गिरीष बापट यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. महाराष्ट्रातील पोलिस खंडणी मागत असल्याचंही बापट लोकसभेत म्हणाले. याशिवाय खासदार नवनीत राणा यांनी आक्रमक होत ठाकरे सरकारवर आरोप केले. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांमुळेच हे सर्व होत असून याला सर्वस्वी तेच जबाबदार आहेत असंही त्यांनी म्हटलं. दरम्यान, परमबीर सिंगांच्या पत्रावरील चर्चेमुळे गोंधळ झाल्यानं राज्यसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे.

100 कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिलेल्या एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाच्या पाठिंब्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेण्याची ही देशातील ही पहिलीच घटना असेल असं भाजप खासदार राकेश सिंह यांनी म्हटलं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत म्हटलं की, गृहमंत्रीच वसुली करत आहेत आणि सगळ्या देशाने हे पाहिलं आहे. तसंच एका महिन्याचे 100 कोटी , वर्षाचे किती आणि 5 वर्षाच्या कार्यकाळात किती कमावत असतील असा सवाल पूनम महाजन यांनी केला.

खासदार नवनीत राणा यांनीही ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. परमबीर सिंग यांची बदली सचिन वाझेमुळे करण्यात आली. महाराष्ट्रात जे काही घडतंय त्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा हात आहे आणि त्याला सर्वस्वी मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत. फक्त मुंबईतून शंभर कोटींची वसुली होत असेल तर महाराष्ट्रातून किती वसुली केली जात असेल असा प्रश्नही नवनीत राणा यांनी विचारला.

