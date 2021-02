उत्तराखंडमध्ये RSS ची मदत; फोटो शेअर केल्यानं परेश रावल ट्रोल

नवी दिल्ली - उत्तराखंडमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांची आकडेवारी आता 53 वर पोहोचली आहे. तपोवनच्या बोगद्यातून आज आणखी तीन मृतदेह बाहेर काढले. एनटीपीसीच्या तपोवन विष्णूगड प्रकल्पाच्या ठिकाणी असलेल्या अदित बोगद्याजवळ तीन मृतदेह सापडल्याचे चमोलीच्या जिल्हाधिकारी स्वाती भादुरिया यांनी सांगितले.

गेल्या रविवारी घडलेल्या दुर्घटनेनंतर सलग आठ दिवस घटनास्थळी मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. तपोवन बोगद्यातील सुमारे १३५ मीटरपर्यंत चिखल आणि ढिगारे उपसण्यात आले आहेत. अडकलेले मृतदेह काळजीपूर्वक बाहेर काढले जात आहेत. उत्तराखंड राज्य आपत्ती निवारण कक्षाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत २९ मृतदेहांची ओळख पटली आहे.

दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे. भाजप प्रवक्त्यांसह बॉलिवूड अभिनेते परेश रावल यांनीही हा फोटो शेअर केला आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिसत असून पर्वतांवर भरलेली पोती घेऊन जाताना दिसत आहेत. त्यासोबत पोस्ट लिहिण्यात आली आहे. त्यात असा दावा केला आहे की, चमोली तपोवनमध्ये जवळपास 13 गावांचे फक्त अवशेषच उरले आहेत. पूल वाहून गेले आहेत. रस्ते दिसतच नाहीत. अशा परिस्थितीत खांद्यावरून अन्न धान्याची पोती घेऊन स्वयंसेवक जात आहेत. खोऱ्यात कोणीही उपाशी राहू नये आणि आजारी पडू नये यासाठी काम करत आहेत असाही दावा केला आहे.

वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हा फोटो शेअर केला जात आहे. अभिनेते आणि माजी खासदार परेश रावल यांनीही सोशल मीडियावर ही पोस्ट केली आहे. मात्र यावरून परेश रावल आता ट्रोल होत आहेत. खोटे फोटो शेअर करून दावा केला जात असल्यानं त्यांच्यावर टीका होत आहे.

