Parliament: संसद घुसखोरी प्रकरणी आरोपींना सात दिवसांची पोलीस कोठडी; सुत्रधाराचं नावही आलं समोर

नवी दिल्ली : संसदेत घुसखोरी केल्याच्या प्रकरणातील चार आरोपींना पटियाळा हाउस न्यायालयानं सात दिवसांची कोठडी सुनावली. सागर शर्मा, डी. मनोरंजन, अमोल शिंदे आणि नीलम आझाद अशी चार आरोपींची नावे आहेत. चौघांना पंधरा दिवसांची कोठडीची मागणी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेनं केली होती.

मात्र, न्यायालयाने आरोपींना आठवडाभराची कोठडी सुनावली. मनोरंजन आणि सागर शर्मा यांनी प्रेक्षक गॅलरीतून लोकसभेत उडी मारत ‘स्मोक कँडल’ द्वारे रंगीत वायू सोडला होता. संसदेबाहेरील परिवहन भवनसमोर नीलम आणि अमोल शिंदे यांनी घोषणाबाजी करत अशाच प्रकारचा वायू सोडला होता. (Parliament Security Breach seven day police custody for accused mastermind name in front)