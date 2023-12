Gaganyaan: 'गगनयान'साठी मोठं पाऊल! इतर देशांनी तंत्रज्ञान नाकारलं, इस्रोनं स्वतः केलं तयार

पणजी : मानवाला अंतराळात पाठवणाऱ्या गगनयान या भारताच्या महत्वाकांक्षी मोहिमेची तयारी जोरात सुरु झाली आहे. या मोहिमेसाठी भारताला एन्व्हायरमेंट कंट्रोल आणि लाइफ सपोर्ट सिस्टिमची (ईसीएलएसएस) गरज होती, इस्त्रोनं इतर देशांकडं हे तंत्रज्ञान मागितलं पण त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर आता इस्रोनं स्वतःच हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (ISRO to make its own Life Support System for Gaganyaan after other countries refuse to share tech)