Parliament Security Breach: लोकसभेत घुसखोरी करणाऱ्यांना ज्यांच्या शिफारसीनं पास मिळाले ते खासदार कोण? जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : संसदेची कडक सुरक्षा व्यवस्था भेदून लोकसभेचं कामकाज सुरु असताना भर सभागृहात गॅलरीतून उडी घेत दोन तरुणांकडून स्मोक क्रॅकर उडवण्याचा खळबळजनक प्रकार घडला आहे. या दोघांसह संसद भवनाच्या बाहेरुन दोघांना अशा एकूण चार जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांची आता कसून चौकशी सुरु आहे.

अद्याप ते कोण आहेत? कोणत्या हेतून त्यांनी हे कृत्य केलं? हे कळू शकलेलं नाही. पण त्यांना संसदेत एन्ट्रीसाठी एका खासदाराच्या शिफारशीनं पास उपलब्ध करुन दिले तो खासदार कोण आहे? जाणून घेऊयात. (Parliament Security Breach who is MP Pratap Simha Because of which infiltrators got entry pass to LokSabha)