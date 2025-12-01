देश

Parliament Winter Session 2025 : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार? ‘SIR’चा मुद्दा केंद्रस्थानी, महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार...

Parliament Winter Session Key Bills, Opposition Strategy : आजपासून सुरु होणारं संसदेचं अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. यावेळी ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली आहे. त्यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती आखल्याचे समजते आहे.
Parliament Winter Session 2025

Parliament Winter Session 2025

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आज पासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. मतदारयाद्यांच्या सखोल पडताळणीसह (एसआयआर) इतर मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी सरकारकडे केली असून या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती त्यांनी आखल्याचे समजते; तर सरकारनेही या मुद्द्यावरून विरोधकांचा सामना करण्याची तयारी केली आहे.

Loading content, please wait...
parliament

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com