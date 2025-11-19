Building Collapsed: मोठी घटना! तीन मजली घराचा भाग कोसळून दुर्घटना; एकाचा मृत्यू, ११ कामगार ढिगाऱ्याखाली दबले

ग्रेटर नोएडाच्या राबुपुरा पोलीस स्टेशन परिसरात बुधवारी एक मोठी दुर्घटना घडली. नागला हुकुम सिंह गावात बांधकाम सुरू असलेल्या तीन मजली घराचा कमान कोसळला. घटनास्थळी काम करणारे अकरा कामगार ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. कमान उघडत असताना हा अपघात झाला. मोठा आवाज ऐकून आजूबाजूच्या परिसरातील लोक घटनास्थळी जमा झाले. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. .पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केले. पोलीस आणि अग्निशमन दलाने ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या सात कामगारांना तातडीने बाहेर काढले आणि त्यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. इतर चार कामगारांना मोठ्या कष्टाने वाचवावे लागले. या चार कामगारांपैकी एकाचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे..Anmol Bishnoi: अखेर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोलला भारतात आणलं; NIA कडून अटक, कसा बनला भारतातील 'मोस्ट वॉन्टेड'?.या कामगाराचे नाव झीशान असे आहे, जो जेवरचा रहिवासी होता. ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे ती जागा जेवर विमानतळाच्या हद्दीत येते असे वृत्त आहे. अनेक लोक मोबदल्याचे आमिष दाखवून तेथे घरे बांधत आहेत. जेणेकरून अधिकारी जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना जास्त मोबदला मिळेल. बांधकाम सुरू असलेले घर कोसळल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच, वरिष्ठ अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. .घटनेचे कारण अद्याप अज्ञात आहे. ग्रेटर नोएडा झोनचे डीसीपी शाद मिया खान यांनी सांगितले की, अपघात झाला तेव्हा बांधकाम सुरू असलेल्या तीन मजली घराचा पाया उघडला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. अकरा कामगार ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. पोलिसांनी जेसीबीच्या मदतीने ढिगारा हटवण्यास सुरुवात केली. सात कामगारांना तात्काळ वाचवण्यात आले आणि त्यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .Rahul Gandhi: ''राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला बदनाम करत आहेत'', देशातल्या 272 दिग्गजांनी लिहिलं खुलं पत्र.डीसीपी शाद मिया खान म्हणाले की, यात एका कामगाराचा मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासात निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर झाल्याचे उघड झाले. पोलीस प्रत्येक कोनातून अपघाताचा तपास करत आहेत. बचाव कार्य पूर्ण झाल्यानंतरच नेमके कारण कळेल. अपघाताची माहिती मिळताच जेवरचे आमदार ठाकूर धीरेंद्र सिंह यांनीही घटनास्थळी पोहोचून घटनेची माहिती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.