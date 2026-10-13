मेडिकलमध्ये नशेच्या गोळ्या, इजेंक्शन कसं विकतोस? प्रश्न विचारताच मालकाचा गोळीबार, कार्यकर्त्याचा मृत्यू; Video Viral

एका मेडिकल दुकानात ड्रग्जची अवैध विक्री केली जात असल्याचं समजल्यानंतर अँटि ड्रग्ज चळवळीचा कार्यकर्ता याबाबत जाब विचारण्यासाठी गेला असताना मेडिकल मालकाने थेट गोळ्या झाडल्या. यात अँटि ड्रग्ज कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे. पंजाबच्या मानसा जिल्ह्यात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. .गोळीबारात मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्याचं नाव परविंदर सिंह उर्फ झोटा असं आहे. एका व्यक्तीला काही औषधे विक्री केल्याने मेडिकल मालकाला परविंदर सिंह प्रश्न विचारत होते. या वादाचं रेकॉर्डिंगही ते करत होते. त्याचवेळी मेडिकल चालकाने पिस्तुल काढून गोळीबार केला. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे..तरुण व्यावसायिकाचा संशयास्पद मृत्यू, मॉडेलसोबत लिव्ह इनमध्ये रहायचा; फ्लॅटवर सापडली शक्तिवर्धक औषधं अन् आक्षेपार्ह वस्तू.पोलिसांनी सांगितले की, परविंदर यांना गोळी लागल्यानंतर तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं पण त्यांचा मृत्यू झाला. परविंदर यांनी याआधी मानसातील काही मेडिकलमध्ये अंमली पदार्थांच्या अवैध विक्रीविरोधात आवाज उठवला होता. अँटि ड्रग्ज ब्रिगेडचे ते सदस्य होते. मेडिकलमधून विक्री होणाऱ्या नशेच्या गोळ्या आणि इंजेक्शन याविरोधात मोहिम उघडली होती. यामुळेच मेडिकल मालकांशी त्यांचा वाद होता..मेडिकल मालकाने केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाल्यानंतर परविंदर यांच्या कुटुंबियांनी शहर बंदची हाक दिलीय. तसंच अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला. एका नशेबाजानं माझ्या मुलाची हत्या केलीय. माझा मुलगा अंमली पदार्थाविरोधात काम करत होता. त्याची हत्या करणाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.