Amethi Samosa : ट्रेन थांबताच प्रवाशांची तुटून पडणारी गर्दी! फक्त समोशांवर GST भरणाऱ्या त्रिवेदी परिवाराने ४४ वर्षांपासून कशी जपली 'शटल एक्सप्रेस'ची चव?

कोणत्याही जिल्ह्याची ओळख केवळ तिथल्या राजकीय किंवा ऐतिहासिक घडामोडींवरून ठरत नाही, तर तिथली खाद्यसंस्कृतीही त्या भागाचे वैभव वाढवत असते. उत्तर प्रदेशातील अमेठी (Amethi) जिल्ह्याची शान असलेल्या एका पारंपरिक आणि चवदार पदार्थाला आता अधिकृत सरकारी मान्यता मिळाली आहे. .उत्तर प्रदेश सरकारच्या ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ODOC - One District One Cuisine) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत अमेठीच्या सुप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक 'निहालगढच्या समोशां'चा अधिकृत समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अमेठीच्या या चवदार समोशाची लोकप्रियता आता थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचणार असून स्थानिक व्यवसायाला मोठी गती मिळणार आहे..१९५८ पासूनचा इतिहास अन् 'शटल एक्सप्रेस'चे कनेक्शननिहालगढ रेल्वे स्टेशनवर ज्याचे नाव आता बदलून 'महाराजा बिजली पासी रेल्वे स्टेशन' असे करण्यात आले आहे. येथे विकल्या जाणाऱ्या या समोशांचा इतिहास खूप जुना आहे. सन १९५८ पासूनच या रेल्वे स्थानकावर समोशांचे अस्तित्व आणि त्यांची चर्चा नोंदवली गेली आहे.बनारस-लखनऊ रेल्वे मार्गाला जोडणाऱ्या आणि रोजच्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या 'वरुणा ट्रेन' (Varuna Train) मुळे या समोशांची कीर्ती खऱ्या अर्थाने सर्वदूर पसरली. हीच वरुणा ट्रेन आज 'शटल एक्सप्रेस' (Shuttle Express) म्हणून ओळखली जाते.या रेल्वे स्थानकावर रेल्वे थांबताच वेंडर्सचा एकच आवाज घुमतो- "आइए निहालगढ़ के समोसे!" शटल एक्सप्रेसमध्ये या समोशांची इतकी क्रेझ आहे की, गाडी थांबायच्या आतच प्रवाशांची पाकिटे घेण्यासाठी बेकाबू गर्दी होते. अनेक प्रवासी तर एका वेळी ३-३ समोशांच्या अनेक थप्प्या बुक करून ठेवतात..दररोज ३ ते ४ हजार समोशांची खपत; 'त्रिवेदी फॅमिली'चा अनोखा रेकॉर्डआज हे समोसे केवळ अमेठीतच नाही तर संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध झाले आहेत. या रेल्वे स्थानकावर रोज तब्बल ३,००० ते ४,००० समोशांची विक्री होते. गेली ४४ वर्षे येथील एक प्रतिष्ठित 'त्रिवेदी परिवार' (Trivedi Family) या समोशांची निर्मिती आणि मूळ चव सांभाळत आहे. त्यांच्या प्रॉडक्शन युनिटमध्ये आजही क्वालिटी आणि हायजीन याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. विशेष म्हणजे, नियमांचे पक्के असलेले हे विक्रेते उत्तर प्रदेशातील कदाचित एकमेव असे समोसेवाले आहेत, जे प्रामाणिकपणे फक्त समोशांच्या विक्रीवर जीएसटी (GST) भरतात..बटर पेपरची जादू अन् काजू-शेंगदाण्यांचा शाही स्वादट्रेन केवळ दोन मिनिटांसाठी स्टेशनवर थांबत असल्याने प्रवाशांना वेळेत गरम समोसे मिळावेत म्हणून ३-३ समोशांची पाकिटे आधीच तयार करून ठेवली जातात. या पॅकिंगसाठी अत्यंत दर्जेदार 'बटर पेपर'चा (Butter Paper) वापर केला जातो, ज्यामुळे समोसे दीर्घकाळ कडकडीत गरम राहतात आणि त्यांचा कुरकुरीतपणा मुळीच कमी होत नाही..काय आहे या समोशाची खासियत?या समोशांमध्ये मसाल्यांचा वापर अत्यंत संतुलित (Perfect Balance) पद्धतीने केलेला असतो. बटाट्याच्या भाजीसोबत यामध्ये काजू आणि शेंगदाणे (Cashews & Peanuts) घातले जातात, ज्यामुळे समोश्याला एक 'शाही' आणि अप्रतिम चव मिळते. अशा या काजू-शेंगदाणेयुक्त ३ समोशांच्या पॅकिंगची किंमत अवघी २५ रुपये आहे..'ओडॉक' (ODOC) मुळे व्यवसायाला मिळणार उड्डाणयोगी सरकारच्या 'एक जिल्हा एक व्यंजन' योजनेमध्ये समोशासोबतच अमेठीच्या प्रसिद्ध 'गुळाच्या खिरीला' देखील स्थान देण्यात आले आहे. स्थानिक समोसा विक्रेते 'किट्टू' यांनी सांगितले की, "जेव्हा एखाद्या स्थानिक पदार्थाला सरकारकडून अधिकृत ब्रँड म्हणून मान्यता मिळते, तेव्हा ग्राहकांचा त्यावरील विश्वास आणखी वाढतो. यामुळे आमची विक्री आणि ब्रँडची जागतिक जागरूकता दोन्ही वाढेल."लखनऊ-बनारस मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसाठी निहालगढ स्थानकावर उतरून या वैशिष्ट्यपूर्ण २५ रुपयांच्या समोसा थाळीचा आस्वाद घेणे हा प्रवासातील सर्वात आनंददायी अनुभव ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.