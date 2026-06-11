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Amethi Samosa : ट्रेन थांबताच प्रवाशांची तुटून पडणारी गर्दी! फक्त समोशांवर GST भरणाऱ्या त्रिवेदी परिवाराने ४४ वर्षांपासून कशी जपली 'शटल एक्सप्रेस'ची चव?

कोणत्याही जिल्ह्याची ओळख केवळ तिथल्या राजकीय किंवा ऐतिहासिक घडामोडींवरून ठरत नाही, तर तिथली खाद्यसंस्कृतीही त्या भागाचे वैभव वाढवत असते.
amethi samosa

amethi samosa

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोणत्याही जिल्ह्याची ओळख केवळ तिथल्या राजकीय किंवा ऐतिहासिक घडामोडींवरून ठरत नाही, तर तिथली खाद्यसंस्कृतीही त्या भागाचे वैभव वाढवत असते. उत्तर प्रदेशातील अमेठी (Amethi) जिल्ह्याची शान असलेल्या एका पारंपरिक आणि चवदार पदार्थाला आता अधिकृत सरकारी मान्यता मिळाली आहे.

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