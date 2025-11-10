देश

Patna Accident News : धक्कादायक ! घराचे छत कोसळून ५ जण ठार, अवघ्या काही सेकंदांत अख्खं कुटुंबच संपलं

Patna Building Collapse Incident : स्थानिक आणि पोलिसांनी बचावकार्य केले पण कोणीही वाचू शकले नाही.ओलावा आणि घर जुने झाले होते हे छत कोसळण्याचे कारण असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष.प्रशासनाने पीडित कुटुंबाला मदतीचे आश्वासन दिले आहे.
Patna House Collapse News

House Roof Collapses in Patna

Sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Patna Roof Collapse Incident : बिहारची राजधानी पाटणाजवळील दानापूर येथे काल रात्री उशिरा एक दुर्दैवी अपघात घडला.घराचे छत कोसळून संपूर्ण कुटुंबच ठार झाले असून परिसरावर शोककळा पसरली आहे. रात्री सगळे गाढ झोपेत असताना अचानक छत कोसळले अन् ढिगाऱ्याखाली सगळेच गाडले गेले. रात्री अचानक मोठा आवाज झाल्याने लोक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरु केले पण दुर्देवाने कुटुंबातील ५ जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
accident
Home
Family tragedy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com