Patna Accident News : धक्कादायक ! घराचे छत कोसळून ५ जण ठार, अवघ्या काही सेकंदांत अख्खं कुटुंबच संपलं

Patna Roof Collapse Incident : बिहारची राजधानी पाटणाजवळील दानापूर येथे काल रात्री उशिरा एक दुर्दैवी अपघात घडला.घराचे छत कोसळून संपूर्ण कुटुंबच ठार झाले असून परिसरावर शोककळा पसरली आहे. रात्री सगळे गाढ झोपेत असताना अचानक छत कोसळले अन् ढिगाऱ्याखाली सगळेच गाडले गेले. रात्री अचानक मोठा आवाज झाल्याने लोक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरु केले पण दुर्देवाने कुटुंबातील ५ जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला..बबलू खान (३२) आणि त्याचे संपूर्ण कुटुंब ठार झाले. मृतांमध्ये त्याची पत्नी रोशन खातून (३०), मुलगा मोहम्मद चांद (१०) आणि मुली रुखशर (१२) आणि चांदनी (२) यांचा समावेश आहे. अपघाताच्या वेळी हे सर्वजण झोपले होते. घराचे छत अचानक कोसळले त्यामुळे गाढ झोपेत असणाऱ्या कुटुंबाला बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही..स्थानिकांच्या माहितीनुसार रविवारी रात्री ९:४५ वाजता अचानक घराचे छत कोसळले. आवाज ऐकून जवळच्या परिसरातील लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि तातडीने बचावकार्य सुरू केले. माहिती मिळताच अकिलपूर पोलिसही घटनास्थळी पोहोचले आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने ढिगारा काढण्यास सुरुवात केली, परंतु तोपर्यंत सर्वजण मरण पावले होते..School Bus Accident: नंदुरबारमध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस दीडशे फूट खोल दरीत कोसळली; १ विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अनेक जखमी.घटनेची बातमी पसरताच संपूर्ण गावात शोककळा पसरली. मृतांचे नातेवाईक आणि ग्रामस्थ असह्य झाले. पोलिसांनी सर्व मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत आणि शवविच्छेदनासाठी दानापूर उपविभागीय रुग्णालयात पाठवले आहेत..ओलावा असल्याने जुने घर ढासळलेअकिलपूर पोलिस स्टेशनचे अधिकारी विनोद कुमार म्हणाले की, अपघाताचे नेमके कारण तपासले जात आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की घराचे छत खूप जुने होते आणि सतत पाऊस आणि ओलावा असल्याने ते कमकुवत झाले होते. त्यामुळेच रविवारी रात्री अचानक ते कोसळले. प्रशासनाने पीडितांच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे..FAQs प्र.१: हा अपघात कुठे घडला?(Q1: Where did this accident happen?)👉 हा अपघात बिहारच्या पाटणाजवळील दानापूर येथे घडला.प्र.२: किती लोकांचा मृत्यू झाला?(Q2: How many people died in the accident?)👉 या घटनेत एकाच कुटुंबातील ५ जण ठार झाले.प्र.३: मृतांमध्ये कोणाचा समावेश आहे?(Q3: Who were among the deceased?)👉 बबलू खान, त्याची पत्नी रोशन खातून, आणि त्यांची तीन मुले — मोहम्मद चांद, रुखशर, आणि चांदनी.प्र.४: अपघात कधी घडला?(Q4: When did the accident occur?)👉 रविवारी रात्री सुमारे ९:४५ वाजता ही घटना घडली.प्र.५: छत कोसळण्याचे कारण काय होते?(Q5: What caused the roof to collapse?)👉 सतत पावसामुळे झालेला ओलावा आणि घराचे जुनेपण हे प्रमुख कारण होते.प्र.६: प्रशासनाने काय उपाय केले?(Q6: What actions did the administration take?)👉 पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवले आणि कुटुंबाला मदतीचे आश्वासन दिले..