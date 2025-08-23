देश

Patna Road Accident : गंगा नदीत स्नानासाठी जाताना काळाचा घाला! ट्रक-ऑटोच्या भीषण धडकेत 7 महिला जागीच ठार; 4 जणांची प्रकृती गंभीर

Patna Road Accident : ही दुर्घटना दानियावान–हिलसा राज्य महामार्ग क्रमांक ४ वरील सिगारियावा स्टेशनजवळ घडली. जोरदार धडकेत ऑटोचा चक्काचूर झाला.
Patna Road Accident
Patna Road Accident esakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Patna Road Accident : बिहारची राजधानी पाटणा येथे आज (शनिवार) सकाळी झालेल्या भीषण रस्ता अपघाताने परिसर हादरला. ट्रक आणि ऑटोची समोरासमोर धडक होऊन ८ जणांचा मृत्यू झाला असून ४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये महिलांचा समावेश असून सर्व जखमींवर तातडीने पाटण्यातील पीएमसीएच रुग्णालयात (Patna PMCH Hospital) उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Bihar
accident case
Accident Death News
Bihar Police Force
patna

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com