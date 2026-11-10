उपमुख्यमंत्र्यांचा तिसऱ्यांदा घटस्फोट, १३ वर्षांनी वेगळं होण्याचा निर्णय; पहिले २ संसारही ३-४ वर्षांचेच

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. पवन कल्याण आणि त्यांची पत्नी अॅना कोनिडेला यांनी लग्नाच्या १३ वर्षांनंतर विभक्त होण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. दोघांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत आपला निर्णय परस्पर समजुतीने आणि आदराने घेतल्याचं सांगितलं. या निर्णयामागचं नेमकं कारण मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही..पवन कल्याण हे ५५ वर्षांचे असून आता त्यांचं तिसरं लग्नही मोडलं आहे. याबाबत पत्नी अॅना आणि पवन कल्याण यांनी एकत्र निवेदन जारी केलंय. याआधीचे दोन संसार फक्त दोन ते तीन वर्षेच टिकले होते.आता तिसऱ्या लग्नाचाही शेवट होत असल्याने त्यांच्या तीन विवाहांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे..दिवाळीच्या रात्री भाजप आमदाराच्या भावाची गोळ्या झाडून हत्या; काँग्रेस नेत्यावर गंभीर आरोप.पहिलं लग्न २ वर्षात मोडलंपवन कल्याण यांनी १९९७ मध्ये नंदिनी यांच्याशी लग्न केलं होतं. मात्र लग्नानंतर अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजे १९९९ मध्ये दोघे विभक्त झाले. त्यानंतर त्यांच्या घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही वर्षे लागली. २००८ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला..दुसरं लग्नही टिकलं नाहीपहिल्या लग्नानंतर पवन कल्याण यांनी अभिनेत्री रेणू देसाई यांच्याशी जवळीक वाढल्यानंतर २००९ मध्ये लग्न केलं. या दोघांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन अपत्ये आहेत. मात्र या नात्यातही पुढे मतभेद निर्माण झाले. २०११ मध्ये दोघे वेगळे झाले आणि २०१२ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला..तिसरं लग्न १३ वर्षेरेणू देसाई यांच्यापासून घटस्फोट झाल्यानंतर पवन कल्याण यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये रशियन नागरिक अॅना लेझनेव्हा यांच्याशी लग्न केलं. 'तीन मार' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांची ओळख झाली होती. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहेत. आता १३ वर्षांनंतर दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे..पवन कल्याण आणि अॅना यांनी लग्नाचं नातं संपलं तरी चांगले मित्र आणि मुलांचे जबाबदार पालक म्हणून एकत्र राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. मुलांचं सुख आणि त्यांचं हित हेच आपलं प्राधान्य असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच या वैयक्तिक बदलाच्या काळात आपल्या खासगी आयुष्याचा आदर करण्याचं आवाहन केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.