नेहरू कुटुंबियांवर टीका करणाऱ्या अभिनेत्री पायलला जामिन मंजूर

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील आपल्या वादग्रस्त व्हिडिओंमुळे नेहमी चर्चेत राहणारी अभिनेत्री आणि मॉडेल पायल रोहतगी हिला राजस्थान पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, आता तिला 25 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर न्यायालयाकडून जामिन मंजूर करण्यात आला आहे.

याबाबतचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. अटकेनंतर पायलने ट्विटही केले होते. यामध्ये तिने सांगितले, की मला राजस्थान पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. मी मोतीलाल नेहरू यांच्याबाबत व्हिडिओ तयार केला होता. त्यावरून मला अटक झाली. पोलिसांनी मला माझ्या राहत्या घरातून ताब्यात घेतले आहे.

I am arrested by @PoliceRajasthan for making a video on #MotilalNehru which I made from taking information from @google Freedom of Speech is a joke @PMOIndia @HMOIndia

