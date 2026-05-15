Petrol Diesel Saving Tips : पेट्रोल-डिझेल वाजवण्याच्या 12 गोल्डन ट्रिक्स; आजच बदला 'या' सवयी, महिन्याभरात होईल हजारोंची बचत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेल बचतीचे आवाहन केले आहे. अमेरिका-इराण युद्धानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे भारतात इंधनाच्या किमती वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहन तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो..तज्ज्ञांच्या मते, वाहन चालवण्याच्या छोट्या-छोट्या चांगल्या सवयींमुळे १० ते २५ टक्के इंधनाची बचत सहज शक्य आहे. यामुळे केवळ खिशाच्या खर्चाला मिळणार नाही, तर प्रदूषण कमी होईल आणि वाहनाचे आयुष्यही वाढेल. बाईक मेकॅनिक अनिल रावत आणि कार तज्ज्ञ जीत कुमार यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "सवय बदलली तर एक महिन्यात हजारो रुपये वाचवता येतात.".इंधन बचतीचे १२ सोपे नियम१. वेग आणि ब्रेक नियंत्रित ठेवा – वारंवार वेग वाढवणे आणि अचानक ब्रेक लावणे टाळा. एकाच मध्यम गतीने गाडी चालवा.२. टायरची हवा नियमित तपासा – दर आठवड्याला टायरमधील हवेचा दाब तपासा. हवा कमी असल्यास इंजिनवर जास्त ताण येतो आणि मायलेज घटते.३. इंजिन अनावश्यक बंद ठेवा – लाल सिग्नलवर ३० सेकंदांपेक्षा जास्त थांबल्यास इंजिन बंद करा. यामुळे शहरातील प्रदूषणही कमी होते.४. वेळेवर सर्व्हिसिंग करा – घाणेरडे एअर फिल्टर, जुने ऑइल किंवा खराब प्लगमुळे मायलेज कमी होते. नियमित सर्व्हिसिंग केल्याने वाहन चांगले चालते..५. जास्त सामान नेऊ नका – डिक्कीत अनावश्यक सामान ठेवणे टाळा. जास्त वजनामुळे इंजिनवर ताण येतो.६. योग्य गिअर वापरा – वेगानुसार योग्य गिअरमध्ये गाडी चालवा. चुकीच्या गिअरमुळे इंधन वाया जाते आणि इंजिनचे नुकसान होते.७. क्लचवर पाय ठेवू नका – मॅन्युअल गाडीत क्लच अर्धवट दाबून ठेवणे सोडा. यामुळे इंधन वाया जाते आणि क्लच प्लेट खराब होते.८. एसी जपून वापरा – गरज नसताना एसी चालू ठेवू नका. नैसर्गिक हवा घ्या आणि मायलेज वाढवा..९. गर्दी टाळा – जास्त वाहतूक असलेले मार्ग सोडून कमी रहदारीचे रस्ते निवडा. वारंवार थांबणे आणि सुरू करणे इंधन वाढवते.१०. चांगले इंधन भरा – फक्त विश्वासू पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल-डिझेल घ्या. निकृष्ट इंधनामुळे इंजिन खराब होते.११. उगाच रेस लावू नका – पार्क केलेल्या वाहनाची रेस लावण्याची सवय सोडा. यामुळे फक्त इंधन वाया जाते.१२. स्थिर गती राखाठेवा – कारसाठी ६०-८० किमी/तास आणि बाईकसाठी ४०-६० किमी/तास स्थिर वेगाने चालवा. यात सर्वोत्तम मायलेज मिळते.