Indian Economy News: महागाईचा चटका! पेट्रोल, डिझेलपासून अन्नपदार्थही महागले; महागाईचा उच्चांक, रुपया नीचांकी पातळीवर

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्या असून घाऊक किंमत आधारित महागाई ४२ महिन्यांच्या उच्चांकावर, म्हणजेच ८.३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. मार्चमध्ये हा दर ३.८८ टक्के एवढा होता, तर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये तो ०.८५ टक्क्यांवर पोचला. जागतिकस्तरावर तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे महागाई वाढल्याचे दिसते. उद्योग मंत्रालयाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे..पश्चिम आशियातील युद्ध आणि 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'ची नाकेबंदी यामुळे भारतात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत अडथळे येत आहेत. शिवाय, जागतिकस्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे इंधनाची आयात अधिकच महाग झाली आहे. .खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, मूलभूत धातू, इतर उत्पादित वस्तू आणि अन्न-व्यतिरिक्त इतर वस्तू आदींच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे महागाईने उच्चांक गाठला आहे..रुपया ९५.६४ च्या सार्वकालिक नीचांकीमुंबई : कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि पश्चिम आशियातील संकटाबाबतच्या चिंतांमुळे आज सुरुवातीच्या व्यवहारात रुपयाची सुरुवात कमकुवत झाली आणि दिवसअखेर तो २० पैशांनी घसरून अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ९५.६४ नीचांकी पातळीवर पोहोचला. पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया सहा टक्क्यांहून अधिक कमकुवत झाला आहे.