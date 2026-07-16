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Petrol diesel price hike : पेट्रोल डिझेलचे दर वाढणार?, केंद्राचा इंधन निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर वाढवण्याचा निर्णय

Central government fuel tax : कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Petrol diesel price hike

Petrol diesel price hike

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Petrol diesel latest news : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन (एटीएफ) निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर प्रति लिटर ७ रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

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