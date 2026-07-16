Petrol diesel price hike : पेट्रोल डिझेलचे दर वाढणार?, केंद्राचा इंधन निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर वाढवण्याचा निर्णय

Petrol diesel latest news : अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन (एटीएफ) निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर प्रति लिटर ७ रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..सरकारने डिझेल निर्यातीवरील कर प्रति लिटर ८.५ रुपयांवरून १५.५ रुपयांपर्यंत वाढवला आहे. तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील अतिरिक्त नफ्यावर कर लिटर ७.५ रुपयांवरून १४.५ रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. हे वाढीव कर दर १६ जुलैपासून लागू झाले आहेत. मात्र, पेट्रोलवरील विंडफॉल टॅक्स प्रति लिटर ४ रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे..जागतिक स्तरावरील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यापूर्वीही अशा प्रकारचे निर्णय घेतले आहेत. जुलैमध्ये अमेरिका-इराण संघर्ष काही काळ शांत झाल्यानंतर सरकारने पेट्रोल निर्यातीवरील अतिरिक्त नफ्यावर कर वाढवला होता, तर डिझेल आणि एटीएफवरील कर कमी केला होता. आता १६ जुलैपासून पुन्हा डिझेल आणि एटीएफवरील कर वाढवण्यात आला आहे..Petrol-Diesel-CNG Rate: एका दिवसात कच्चे तेल 10% ने महागले! मुंबई-पुण्यात आता पेट्रोल-डिझेलसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?.या निर्णयानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होणार का, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित झाला आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केल्याप्रमाणे अतिरिक्त नफ्यावर कर हा इंधन उत्पादक आणि निर्यातदार कंपन्यांवर आकारला जाणारा अतिरिक्त कर आहे. देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरेसा पुरवठा राखणे आणि आंतरराष्ट्रीय किमतींचा अतिरिक्त फायदा निर्यातदारांना मिळू न देणे, हा या करामागील उद्देश आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही..पेट्रोल डिझेलचे दर असेदेशातील प्रमुख शहरांमधील इंधनाचे दर असे आहेत. नवी दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये आणि डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे. कोलकात्यात पेट्रोल ११३.४८ रुपये, तर डिझेल ९९.८२ रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल १११.२१ रुपये आणि डिझेल ९७.८३ रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. तर चेन्नईमध्ये पेट्रोल १०७.७८ रुपये आणि डिझेल ९९.५६ रुपये प्रति लिटर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.