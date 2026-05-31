Petrol-Diesel Rate: आज देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात किती वाढ झाली? तुमच्या शहरातील नवीन दर जाणून घ्या...

आज रविवार, ३१ मे रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमतींमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, केवळ सहा दिवसांपूर्वी २५ मे रोजी दोन्ही ईंधनांच्या दरात प्रति लीटर २.५० रुपयांहून अधिक वाढ झाली होती. गेल्या दोन आठवड्यांत ही चौथी वाढ होती..जागतिक बाजारात पश्चिम आशियातील सातत्याने वाढणारे तणाव आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यामुळे भारताच्या आयात खर्चात लक्षणीय वाढ झाली. दीर्घकाळ तोटा सहन केल्यानंतर कंपन्यांना दर वाढवण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता..प्रमुख शहरांतील सध्याचे दरसध्या देशातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डीझेलचे दर खालीलप्रमाणे आहेत. दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये तर डीझेल ९५.२० रुपये प्रति लीटर दराने मिळत आहे. मुंबईत पेट्रोलची किंमत १११.१८ रुपये आणि डीझेल ९७.८३ रुपये इतकी आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल ११३.४७ रुपये आणि डीझेल ९९.८२ रुपये दराने विक्री होत आहे.चेन्नईत पेट्रोल १०७.७७ रुपये आणि डीझेल ९९.५५ रुपये प्रति लीटर आहे. बंगळूरु शहरात पेट्रोल ११०.९३ रुपये तर डीझेल ९८.८० रुपये दराने उपलब्ध आहे. भोपाळमध्ये पेट्रोल ११४.५४ रुपये आणि डीझेल ९९.६४ रुपये, चंडीगढमध्ये पेट्रोल १०१.५१ रुपये व डीझेल ८९.४७ रुपये, देहरादूनमध्ये पेट्रोल १००.५४ रुपये व डीझेल ९६.०० रुपये, तर पटामध्ये पेट्रोल ११३.३५ रुपये आणि डीझेल ९९.३६ रुपये प्रति लीटर दराने विकले जात आहे..सरकारचे उपाययोजनांचे प्रयत्नईरानमधील संघर्ष आणि होर्मुज परिसरातील वाढते तणाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात ईंधनाच्या किंमती सतत चढ-उतार करत आहेत. याचा परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावरही होत असल्याने सरकारने पुरवठा आणि मागणी व्यवस्थापनासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. रिफायनरीजमध्ये उत्पादन क्षमता वाढवणे, शहरी भागांत ईंधन बुकिंगचे अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवणे आणि ग्रामीण भागात हे अंतर ४५ दिवस करण्यात आले आहे. तसेच पुरवठा व्यवस्थेत विविध क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन नियोजन केले जात आहे..राजस्थानात पेट्रोल पंप मालकांचा इशारादुसरीकडे, राजस्थानात ईंधन पुरवठ्याच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर १ जूनपासून संपूर्ण राज्यात अनिश्चितकालीन हडताळ सुरू करण्यात येईल. ईंधन दर, पुरवठ्यातील कमतरता आणि डीलरांविरोधात होणाऱ्या प्रशासकीय कारवाई या मुद्द्यांवर तातडीने तोडगा काढावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय व्हॅटमध्ये कपात करण्याचीही त्यांची महत्त्वाची मागणी आहे..असोसिएशनने मंगळवारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांना पत्र पाठवले. त्यात १ जूनपूर्वी तात्काळ बैठक घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी यांनी सांगितले की, वारंवार पत्रे आणि ईमेल पाठवूनही प्रमुख सचिव स्तरावर कोणतीही बैठक बोलावण्यात आली नाही.