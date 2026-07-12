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Iran US Conflict : पेट्रोल- डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? इराण-अमेरिका संघर्ष भडकला; होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची इराणची घोषणा

Hormuz Strait Closure : इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात खळबळ उडाली आहे. याचा भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर काय परिणाम होऊ शकतो, जाणून घ्या.
Iran US Conflict Hormuz Strait Closure

Iran US Conflict Hormuz Strait Closure

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Strait of Hormuz : पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्ध होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत असलेला तणाव आता थेट लष्करी संघर्षात परिवर्तित होताना दिसत आहे. इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापारमार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेने इराणमधील अनेक लष्करी आणि रणनीतिक ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर मोठे संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

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