Iran US Conflict : पेट्रोल- डिझेलचे दर पुन्हा वाढणार? इराण-अमेरिका संघर्ष भडकला; होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची इराणची घोषणा

Strait of Hormuz : पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा युद्ध होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत असलेला तणाव आता थेट लष्करी संघर्षात परिवर्तित होताना दिसत आहे. इराणने जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापारमार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर काही तासांतच अमेरिकेने इराणमधील अनेक लष्करी आणि रणनीतिक ठिकाणांवर हवाई हल्ले केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावर मोठे संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या नौदलाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, एका मालवाहू जहाजाने निश्चित समुद्री मार्गाचे पालन केले नाही तसेच त्याने आपली नेव्हिगेशन प्रणालीही बंद केली होती. वारंवार इशारा देऊनही जहाजाने मार्ग न बदलल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा IRGC ने केला आहे. काही इतर जहाजांनीही परवानगीशिवाय पर्यायी मार्ग वापरण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे संपूर्ण होर्मुझ सामुद्रधुनी पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे इराणने म्हटले आहे..इराणने स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, या भागातील अमेरिकेचा हस्तक्षेप थांबेपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली केली जाणार नाही. तसेच इराणविरोधात कोणतीही लष्करी कारवाई सुरू राहिल्यास पश्चिम आशियातील अमेरिकेचे लष्करी तळ आणि त्याच्या मित्रदेशांवरील तळांनाही लक्ष्य केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे..अमेरिकेची हवाई कारवाईइराणच्या घोषणेनंतर अमेरिकेने तत्काळ प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकन लष्कराने रविवारी इराणमधील अनेक लष्करी तळ, IRGC शी संबंधित ठिकाणे आणि दक्षिणेकडील रणनीतिक भागांवर हवाई हल्ले केल्याचा दावा केला आहे. यापूर्वीही सलग दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेने इराणी लष्करी ठिकाणांवर कारवाई केली होती.अमेरिकेचा आरोप आहे की, इराणने या आठवड्यात कतार आणि सौदी अरेबियाजवळील तीन व्यापारी तेलवाहू जहाजांवर हल्ले घडवून आणले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही लष्करी कारवाई करण्यात आली..Premium|Iran US Conflict: पुन्हा होर्मुझ, पुन्हा युद्ध! ट्रम्पचा माथेफिरूपणा आणि युद्धाचा भडका.अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सांगितले की, इराणविरोधातील लष्करी कारवाईची तिसरी फेरी सुरू करण्यात आली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सायप्रसच्या ध्वजाखालील M/V GFS Galaxy या कंटेनर जहाजावर झालेल्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून हे हल्ले करण्यात आल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.CENTCOM च्या माहितीनुसार, जहाजाला लागलेल्या आगीत इंजिन रूमचे मोठे नुकसान झाले असून चालक दलातील एक सदस्य बेपत्ता आहे. त्यामुळे जहाजाची पुढील यात्रा थांबवावी लागली आहे..ट्रम्प यांचा इशाराअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणला कठोर इशारा दिला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चेचे प्रयत्न सुरू असले तरी जूनमध्ये झालेली युद्धबंदी आता संपुष्टात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर किंवा सुरक्षेवर हल्ला झाल्यास अत्यंत कठोर लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. यापूर्वी त्यांनी "अमेरिकेच्या १,००० क्षेपणास्त्रांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे आणि गरज पडल्यास त्यांचा वापर केला जाईल," असेही विधान केले होते..भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वाधिक महत्त्वाची तेलवाहतूक मार्गिका मानली जाते. जगातील सुमारे २० टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा सौदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवेत आणि कतारसारख्या आखाती देशांकडून आयात करतो. या सर्व देशांतून येणाऱ्या तेलवाहू जहाजांसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर ही सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली किंवा येथे लष्करी संघर्ष वाढला, तर भारतासह अनेक देशांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे इंधन आयात महाग होण्याची शक्यता आहे..पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्यास ब्रेंट क्रूडचे दर झपाट्याने वाढू शकतात. त्याचा परिणाम भारतातील इंधन कंपन्यांच्या आयात खर्चावर होईल. अशा परिस्थितीत पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ (विमान इंधन), एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.