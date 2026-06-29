देश

१ जुलैपासून पेट्रोल-डिझेल खरेदीच्या नियमात बदल, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय...

Petrol & Diesel Rule Change : सरकारने १२ जून रोजी रिटेल पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या इंधन विक्रीवर निर्बंध लागू केले होते. हे निर्बंध आता हटवण्यात आले आहेत.
Petrol & Diesel Rule Change

Petrol & Diesel Rule Change

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवरील २०० लिटरची कमाल मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार कितीही इंधन खरेदी करता येणार आहे. विशेषतः ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाशी संबंधित वाहनचालकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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