पेट्रोल केवळ ३१ तर डिझेल ९६ पैशांनी स्वस्त

पुणे : गेल्या वर्षांपासून सुसाट असलेली इंधन दरवाढ आता थांबली असून भाव कमी होण्यास सुरवात झाली आहे. मात्र ज्या तुलनेत दर वाढले ते त्याच पद्धतीने कमी होताना दिसत नाहीत. ऑगस्टमध्ये पेट्रोल (Petrol) केवळ ३१ तर डिझेल (Diesel) ९६ पैशांनी स्वस्त झाले आहे.

१७ जुलै ते २४ ऑगस्ट दरम्यान एकदाही पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढलेले नाहीत. विशेष म्हणजे त्या काळात चार वेळा दर काही पैशांनी कमी झाले होते. मात्र त्यानंतर दर स्थिर आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती परवडत नसल्याने आता अनेकांनी सीएनजी किंवा इलेक्ट्रॉनिक वाहने घेण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र सीएनजीचे दर ९० पैशांनी वाढले आहेत. दोन ऑगस्ट रोजी ही दरवाढ झाली आहे.

२४ पासून दर स्थिर

गेले काही महिने इंधनाच्या दरात दररोज बदल होत होते. मात्र आता त्यात देखील स्थिरता आली आहे. २४ ऑगस्टनंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत दरांत बदल झालेले नाहीत. गेल्या काही दिवसांचा विचार करता दर स्थिर राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

