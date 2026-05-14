Petrol Price Hike India : पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार? 48 तासांत 3 मोठे निर्णय, 'आरबीआय'नेही दिला इशारा, तुमच्या खिशावर होणार परिणाम!

Petrol Price Hike India : भारतामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप दरवाढीबाबत कोणताही ठोस निर्णय जाहीर केलेला नाही. दरम्यान, अवघ्या ४८ तासांत तीन महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यात आले असून त्यामध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क वाढ, साखर निर्यातीवर बंदी आणि दुधाच्या दरवाढीचा समावेश आहे..मंगळवारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी दीर्घकाळ उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकू शकत नाहीत. त्यामुळे या परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांनी दरवाढीबाबत थेट भाष्य टाळले. सध्या भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा, ६० दिवसांचा एलएनजी साठा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..LPG Supply India : LPG बाबत दोन आनंदाच्या बातम्या! 'हॉर्मुझ'मधून 34 लाख सिलिंडर्सचा साठा भारताकडे रवाना; गॅस सिलिंडर दरवाढीतही मोठा दिलासा, जाणून घ्या सविस्तर.आरबीआय गव्हर्नरांचा इशाराभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये बोलताना सांगितले की, पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ टिकल्यास भारताला पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवावे लागू शकतात. भारत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि खतांच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम देशावर होत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, दीर्घकालीन संकटात सरकार दरवाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकू शकते..पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम२८ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक मंदावल्याने तेलाच्या किमतींवर दबाव वाढला आहे. मात्र, या काळातही भारत सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे..NEET Paper Leak : नाशिकच्या शुभमने 10 लाखांत प्रश्नपत्रिका खरेदी करून 15 लाखांत विकली; 'अहमदनगर कनेक्शन'मुळे मोठी खळबळ, असा झाला प्रश्नपत्रिकेचा सौदा.सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्कात वाढपरकीय चलन साठ्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. प्लॅटिनमवरील शुल्कही ६.४ टक्क्यांवरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आले आहे. हे नवीन दर १३ मेपासून लागू झाले आहेत. भारत हा मौल्यवान धातूंचा मोठा ग्राहक असल्याने या निर्णयाचा बाजारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अमूल दुधाच्या दरात वाढदेशातील प्रमुख दुग्ध ब्रँड Amul ने दुधाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. नवीन दर १४ मेपासून लागू झाले आहेत. उत्पादन, पॅकेजिंग आणि इंधन खर्च वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गुजरात को-ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे..साखर निर्यातीवर बंदीदेशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. ही बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) याबाबत अधिसूचना जारी केली असून निर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’वरून ‘निषिद्ध’ करण्यात आले आहे..एकूणच, जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत आर्थिक निर्णय लक्षात घेता इंधन दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, सरकारकडून अधिकृत घोषणा होईपर्यंत नागरिकांनी संयम बाळगण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.