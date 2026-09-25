Petroleum Ministry Update: पेट्रोल पंपावरील UPI पेमेंटवर 5 रुपयांचे शुल्क लागणार की नाही? पेट्रोलियम मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

5 Rupee MDR News: UPI पेमेंटबाबत पेट्रोल पंपांवरील ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर आकारण्यात येणाऱ्या ५ रुपयांच्या MDR शुल्कातून सूट देण्याची मागणी डीलर्सनी केली होती; मात्र सध्या तरी यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..सध्या देशभरात UPI शुल्कावरून मोठी चर्चा सुरू आहे. अशातच आता पेट्रोल पंपांवरील UPI शुल्काबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, पेट्रोल पंपांवर २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर लागू असलेले ५ रुपयांचे MDR शुल्क हटवण्याच्या पेट्रोल डीलर्सच्या मागणीवर कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही..Bomb Detection Squad Miraj : मिरजेत गणेश विसर्जन मिरवणुकीवेळी अचानक बॉम्ब शोधक पथक, श्वानपथकाकडून मिरवणूक मार्गाची तपासणी; शहरातील प्रमुख मार्ग बंद.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे ५ रुपयांचे शुल्क रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात सवलत देण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून वित्त मंत्रालयाला कोणताही औपचारिक प्रस्ताव पाठवला गेलेला नाही. म्हणजेच १५ ऑक्टोबरपासून जर तुम्ही पेट्रोल पंपावर २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेट्रोल भरले, तर डीलर्सवर हा MDR लागू राहील. पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने त्यांचे कमी कमिशन आणि वाढता खर्च लक्षात घेता हे शुल्क पूर्णपणे हटवण्याची मागणी केली होती..Miraj Shinde vs Thackeray Group : मिरजेत ठाकरे-शिंदे गटात कमानी ‘युद्ध’; दिशा सालियन प्रकरणाला ‘गद्दारी’वरुन प्रत्युत्तर, पोलिस परवानगीने आश्चर्य.पेट्रोल पंप डीलर्सची सवलतीची मागणी१५ ऑक्टोबरपासून निवडक UPI व्यवहारांद्वारे २००० रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यास MDR लागू केला जाईल आणि पेट्रोल पंपही या कक्षेत येतात. अशा परिस्थितीत पेट्रोल पंप डीलर्सचे म्हणणे आहे की, त्यांचा नफ्याचा मार्जिन आधीपासूनच निश्चित असतो. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटवर ५ रुपयांचे शुल्क आकारले गेले, तर त्यांचा खर्च वाढू शकतो. याच कारणामुळे AIPDA म्हणजेच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने पेट्रोल पंपांना MDR मधून सूट देण्याची मागणी केली आहे.