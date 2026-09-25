देश

Petroleum Ministry Update: पेट्रोल पंपावरील UPI पेमेंटवर 5 रुपयांचे शुल्क लागणार की नाही? पेट्रोलियम मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण

Petrol Pump UPI Charge Clarification: ५ रुपयांचे शुल्क रद्द करण्यासाठी किंवा त्यात सवलत देण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून वित्त मंत्रालयाला कोणताही औपचारिक प्रस्ताव पाठवला गेलेला नाही.
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संतोष कानडे
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5 Rupee MDR News: UPI पेमेंटबाबत पेट्रोल पंपांवरील ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI पेमेंटवर आकारण्यात येणाऱ्या ५ रुपयांच्या MDR शुल्कातून सूट देण्याची मागणी डीलर्सनी केली होती; मात्र सध्या तरी यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

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