पीएचडी स्कॉलर ज्योतीचा विद्यापीठ कॅम्प्समध्ये शॉक लागून मृत्यू; कुटुंबाला १६ लाखांची नुकसान भरपाई आणि भावाला नोकरीची घोषणा

पंजाब विद्यापीठात उघड्यावर पडलेल्या वीजेच्या तारेला स्पर्श होऊन पीएचडी स्कॉलर तरुणीच्या मृत्यूने खळबळ उडालीय. वीजेच्या धक्क्याने ज्योतीचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर तिच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणी कारवाईची मागणी करत शवविच्छेदन करण्यास आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता. अखेर प्रशासनाकडून कुटुंबियांना १६ लाखांची नुकसान भरपाई आणि तरुणीच्या लहान भावाला नोकरी देण्याची घोषणा केल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेतला. Electric Shock Kills PhD Scholar University Offers Relief.मंगळवारी सकाळी पंजाब युनिव्हर्सिटीच्या साउथ कॅम्पसमध्ये गर्ल्स हॉस्टेल नंबर ८ आणि १० यांच्या दरम्यान ज्योतीला वीजेचा शॉक लागल्यानं मृत्यू झाला. यात प्रशासनाकडून विद्यापीठ परिसरात सुरक्षेत दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून वीज विभाग आणि पंजाब विद्यापीठ प्रशासन चौकशी करत आहे..धर्म बघून तडीपार केलं का? हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना सवाल, आंदोलन तर सगळेच पक्ष करत होते.ज्योती मायक्रोबायोलॉजी विभागात पीएचडी स्कॉलर होती. मूळची हरियाणाची असणाऱ्या ज्योतीला पीएचडीनंतर प्राध्यापक व्हायचं होतं. पण त्याआधीच तिला काळाने गाठलं. ज्योतीचा मृतदेह रस्त्याकडेला एका वीजेच्या खांबाजवळ आढळला. आईशी फोनवर बोलत जात असतानाच तिचा वीजेच्या तारेला स्पर्श झाला आणि ती जागीच कोसळली. यावेळी किंचाळल्याचा आवाज आईला आला. कुटुंबियांनी विद्यापीठा परिसरात सीसीटीव्ही नसल्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले..एका शेतकरी कुटुंबात लहानाची मोठी झालेल्या ज्योतीला प्राध्यापक व्हायचं होतं. तिचे वडील शेतकी करतात आणि त्यासोबतच खासगी शाळेत चालक म्हणून काम करतात. ज्योतीनं बीएड पूर्ण केलं होतं. अभ्यासात हुशार असलेल्या ज्योतीने बीएससीनंतर एमएससीला प्रवेश घेतला होता. त्यासोबत नेटची तयारी केली आणि नेट पास झाल्यानंतर पीएचडीचं संशोधन सुरू होत. बीएड झाल्यानंतर ज्योतीने सीटीईटी परीक्षाही उत्तीर्ण केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.