उज्ज्वला गॅस एजन्सी LPG डिस्ट्रिब्युटरशिप देत असल्याचा दावा खोटा; PIB ने केलं स्पष्ट

नवी दिल्ली - सोशल मीडियावरून सतत काही ना काही व्हायरल होत असतं. त्यामध्ये खरं काय आणि खोटं काय याची शहानिशा केली जात नाही. लोकांची फसवणूक कऱण्यासाठी काही वेळा चुकीची माहिती पसरवली जाते. आताही अशाच प्रकारचा मेसेज व्हायरल होत आहे.

उज्ज्वला गॅस एजन्सीच्या नावाने एक मेसेज फॉरवर्ड होत आहे. त्यामध्ये असा दावा करण्यात येत आहे की, एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप ऑफर केली जात आहे. पीएसयू ऑइल मार्केटिंग कंपनीच्यावतीने ही जाहिरात दिल्याचंही म्हटलं आहे.

A website Ujjawala Gas Agency is claiming to offer LPG distributorship on behalf of PSU Oil Marketing Companies.#PIBFactCheck: This website is #Fake. Visit official websites of OMCs at https://t.co/fFQaK7Voqa and https://t.co/Gxdi1oxAU2 for authentic and official information. pic.twitter.com/UwZe4rSH9N

