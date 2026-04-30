पिकअप उलटून भीषण अपघातात १२ जणांचा जागीच मृत्यू, २० जण गंभीर जखमी; घटनास्थळी मृतदेहांचा खच

मध्य प्रदेशातील धार जिल्ह्यात बुधवारी रात्री पिकअप उलटून भीषण अपघात झाला. या अपघातात १२ जणांचा मृत्यू झाला असून १० पेक्षा जास्त जण गंभीर जखमी झाले आहेत. चिकलिया इथं रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ हा अपघात घडला. मजुरांना घेऊन जाणारी पिकअप गाडी अनियंत्रित होऊन उलटली. मृतांमध्ये दोन लहान मुलांचाही समावेश आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी मृतदेहांचा खच पडला होता..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रात्री साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. पिकअपमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त लोक बसले होते. ३० पेक्षा जास्त मजुरांना घेऊन ही गाडी निघाली होती. गाडी उलटल्यानंतर अनेक मजूर गाडीखाली दबले गेले. काहींचा जागीच मृत्यू झाला अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली..दिंडोरी अपघात प्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल प्रशासनाकडे सोपवला, ठेकेदार अन् अधिकाऱ्यांवर ठपका; रस्त्याचे काम अपूर्ण.अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक लोक घटनास्थळी धावले. त्यांनी पोलिसांना अपघाताची माहिती देताच पोलीसही अपघाताच्या ठिकाणी दाखल झाले. अपघातातील जखमींना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..धार जिल्ह्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी अभिषेक चौधरी यांनी सांगितलं की, घटनास्थळी १२ जणांचा मृत्यू झाला. तर इतर २० जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर गंभीर जखमींना इंदौरला उपचारासाठी हलवण्यात आलं आहे. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली असून अधिक तपास कऱण्यात येत आहे..अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये लहान मुले आणि महिलांचा समावेश आहे. अनेक जण गंभीर जखमी आहेत. त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे. ड़ॉक्टरांनी सांगितले की, २० पेक्षा जास्त जण गंभीर जखमी आहेत. मृतांमध्ये लहान मुलांसह महिलांचाही समावेश आहे. जखमींमध्येही ५ पेक्षा जास्त महिला आहेत.