Nanded Train: महाराष्ट्राशी जोडला गेला यूपीचा हा जिल्हा; आठवड्यातून एकदा करता येणार प्रवास, केंद्रीय मंत्र्यांचे प्रयत्न झाले यशस्वी

Pilibhit District Now Connected to Nanded, Maharashtra: उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत जिल्हा आता थेट महाराष्ट्रातील नांदेडशी जोडला गेला. आठवड्यातून एकदा धावणारी ही नवीन साप्ताहिक ट्रेन सुरू झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत जिल्ह्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी केलेले प्रयत्न अखेर यशस्वी झाले आहेत. आता पिलीभीत थेट महाराष्ट्राशी जोडले गेले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रयत्नातून जिल्ह्याला एक नवीन साप्ताहिक ट्रेन मिळाली आहे, जी नांदेड (महाराष्ट्र) ते टनकपूर दरम्यान आठवड्यातून एकदा धावणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती सार्वजनिक केली आहे.

