Nanded Train: महाराष्ट्राशी जोडला गेला यूपीचा हा जिल्हा; आठवड्यातून एकदा करता येणार प्रवास, केंद्रीय मंत्र्यांचे प्रयत्न झाले यशस्वी

उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत जिल्ह्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी केलेले प्रयत्न अखेर यशस्वी झाले आहेत. आता पिलीभीत थेट महाराष्ट्राशी जोडले गेले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रयत्नातून जिल्ह्याला एक नवीन साप्ताहिक ट्रेन मिळाली आहे, जी नांदेड (महाराष्ट्र) ते टनकपूर दरम्यान आठवड्यातून एकदा धावणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती सार्वजनिक केली आहे..नांदेडपर्यंतचा मार्ग झाला सुकरपिलीभीतमार्गे टनकपूरहून नांदेड, महाराष्ट्राकडे जाणारी साप्ताहिक ट्रेन मिळाल्याने पिलीभीतची कनेक्टिव्हिटी अधिक चांगली होईल. ट्रेन क्रमांक १७६१०/१७६०९ ला पुरना येथून बसमत, हिंगोली, वाशिम, अकोला, मलकापूर, खंडवा, इटारसी, राणी कमलापती, बीना, ललितपूर, झाशी, ग्वाल्हेर, धोलपूर, आग्रा कँट, मथुरा, कासगंज, बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पिलीभीत आणि टनकपूर पर्यंत धावण्यासाठी हिरवा कंदील मिळाला आहे. यामुळे पिलीभीतचे लोक आग्रा-मथुरानंतर मध्य प्रदेशातून थेट महाराष्ट्रातील नांदेडशी जोडले जाणार आहेत..तख्त सचखंड श्री हजूर साहिबपर्यंत सोपा प्रवासनांदेड ते टनकपूर या साप्ताहिक ट्रेनला मंजुरी मिळाल्याबद्दल केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी पिलीभीतच्या लोकांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या..त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, या ट्रेनच्या मंजुरीमुळे पिलीभीत आणि बरेलीच्या नागरिकांच्या व्यावसायिक गतिविधी मजबूत होतीलच, शिवाय शिख समुदायाचे प्रसिद्ध तीर्थस्थळ तख्त सचखंड श्री हजूर साहिबपर्यंत (नांदेड) प्रवास सुकर होईल..जितिन प्रसाद यांनी सांगितले की, त्यांनी यापूर्वीही वाराणसी, बंगाल, आसाम, बिहार आणि कामाख्या यांसारख्या ठिकाणांसाठीही ट्रेन चालवण्याची विनंती करणारे पत्र रेल्वेमंत्र्यांना पाठवले होते. नांदेडसाठी ही सुविधा मिळाल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले..आग्रा-मथुरेची कनेक्टिव्हिटी सुधारलीया ट्रेनमुळे लोकांना मथुरेसाठी दुसरी ट्रेन उपलब्ध होत आहे. तसेच, आग्रा येथील ताजमहल पाहण्याची इच्छा असलेले लोकही या ट्रेनमुळे आपली इच्छा पूर्ण करू शकतील. ट्रेनचे वेळापत्रक आणि संचालन याबद्दलची माहिती रेल्वे अधिकारी लवकरच देतील..