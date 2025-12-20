देश

'मी रक्तबंबाळ झालो, ७ वर्षांच्या लेकीला धक्का', पायलटची प्रवाशाला कुटुंबियांसमोर मारहाण

Pilot Attacks Passenger दिल्लीत इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर किरकोळ वादातून ऑफ ड्युटी पायलटनं प्रवाशाला मारहाण केलीय. प्रवाशाने सोशल मीडियावर आपली कैफियत मांडत फोटोही शेअर केला आहे.
सूरज यादव
दिल्ली विमानतळावर एका प्रवाशाला ऑफ ड्युटी पायलनं मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. विमान प्रवासावेळी विमानतळावर सुरक्षा तपासणीसाठी बराच वेळ प्रवाशांना उभा रहावं लागतं. अशीच सुरक्षा तपासणी सुरू असताना दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल एक वर पायलट आणि प्रवाशामध्ये मारहाण झाली. प्रवाशाने आरोप केला की, एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या ऑफ ड्युटी पायलनं माझ्यावर हल्ला केला. यामुळे चेहऱ्याला जखम झाली असून त्यातून रक्त येत होतं.

