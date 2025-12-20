'मी रक्तबंबाळ झालो, ७ वर्षांच्या लेकीला धक्का', पायलटची प्रवाशाला कुटुंबियांसमोर मारहाण

दिल्ली विमानतळावर एका प्रवाशाला ऑफ ड्युटी पायलनं मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. विमान प्रवासावेळी विमानतळावर सुरक्षा तपासणीसाठी बराच वेळ प्रवाशांना उभा रहावं लागतं. अशीच सुरक्षा तपासणी सुरू असताना दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल एक वर पायलट आणि प्रवाशामध्ये मारहाण झाली. प्रवाशाने आरोप केला की, एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या ऑफ ड्युटी पायलनं माझ्यावर हल्ला केला. यामुळे चेहऱ्याला जखम झाली असून त्यातून रक्त येत होतं..सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट करण्यात आली आहे. मारहाण झालेल्या प्रवाशाचं नाव अंकित दिवान असं आहे. तो स्पाइसजेटने कुटुंबियांसोबत सुट्टीनिमित्त जात होता. त्याच्यासोबत पत्नी, ७ वर्षांची मुलगी आणि ४ महिन्यांची लहान मुलगी होती. लहान मुलीच्या स्ट्रॉलरमुळे एअरपोर्ट स्टाफने त्यांना स्पेशल सिक्युरीटी लाइनचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती..मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं.अंकितने सोशल मीडियावर सांगितलं की, लाइनमध्ये काही स्टाफमेंबर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी त्यांना थांबवलं असता एअर इंडिया एक्सप्रेसचे कॅप्टन विरेद्र सेजवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावरून अंकित आणि विरेंद्र यांच्यात वाद झाला..दोघांमध्ये वाद इतका वाढला की पायलट विरेंद्र यांनी थेट अंकित यांना मारहाण केली. चेहऱ्यातून रक्त येत असलेला फोटोही अंकित यांनी शेअर केलाय. त्यांनी म्हटलं की, माझ्या ७ वर्षांच्या लेकीसमोर सगळं घडलं. तिला याचा धक्का बसलाय. पायलटच्या शर्टवरही माझ्या रक्ताचे डाग असतील..अंकित यांनी आरोप केला की, मारहाणीच्या प्रकरणानंतर माझ्यावर जबरदस्ती केली गेली आणि हे प्रकरण मिटवण्यासाठी लिहून घेण्यात आलं. जर मी लिहून दिलं नसतं तर विमान चुकलं असतं आणि १.२ लाख रुपयांचं बूकिंग वाया गेलं असतं. मी परतल्यावर तक्रार करू शकत नाही का? सीसीटीव्ही फूटेज गायब होईल का? असा सवालही अंकित यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.