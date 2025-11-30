मेंहदी लागताच नवरीचा कारनामा; नवरदेवाला अखेर मेहुणीबरोबर करावं लागलं लग्न; असं काय घडलं?

मेंहदी लागल्यानंतर नवरी घरातून पळून गेल्याने नवरदेवाने थेट मेहुणीबरोबर लग्न केलं आहे. उत्तराखंडातील पिथौरागढ जिल्ह्यात ही घटना घडली असून या घटनेनं सर्वांनाच धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे मेहणुबरोबर विवाह करण्याचा प्रस्ताव चक्क होणाऱ्या सासऱ्याने दिल्याने परिसरात याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. सासऱ्याने फोन करून नवरदेवाच्या वडिलांना मुलगी पळून गेल्याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी कुटुंबाची लाज राखण्यासाठी छोट्या मुलीशी लग्न करण्यचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला नवरदेवाच्या कुटुंबियांनीही होकार दिला. त्यानंतर हा विवाह सोहळा पार पडला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही कुटुंबात लग्नाचे सर्व विधी सुरु होते. त्यानुसार मेहंदीचा कार्यक्रमही पार पडला. त्यानंतर नवरी कपडे बदलण्यासाठी तिच्या खोलीत गेली, परंतु परत आलीच नाही. नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेतला, पण वधूचा काहीच पत्ता लागला नाही. तिचा मोबाईलही स्विच ऑफ होता. रातभर शोधूनही काहीच माहिती न मिळाल्याने घरच्यांची चिंता वाढली. एकीकडे मुलीच्या बेपत्ता होण्याची भीती तर दुसरीकडे कुटुंबाची प्रतिष्ठा डागाळण्याची काळजी या दोन्ही गोष्टींनी कुटुंब चिंतेच पडलं..Kolhapur Marriage Pressure : लग्नासाठी मुली मिळेनात म्हणून आलं नैराश्य, मनातून खचला अन् तरुणाने थेट नदीत घेतली उडी....महत्त्वाचे म्हणजे नवरदेवाच्या कुटुंबियांना याची काहीच कल्पना नव्हती. लग्नाचा मुहूर्तही जवळ येत होता. मोठी मुलगी न मिळाल्याने कुटुंबावर मोठे संकट ओढवले होतं. अखेर घरातील आणि गावातील ज्येष्ठांनी चर्चा केली. या चर्चेअंती धाकट्या मुलीचं लग्न नियोजित मुलाशी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Amravati Minor Marriage : अल्पवयीन मुलगी युवकासोबत पळून गेली, नंतर गर्भवती राहिली; बाळ जन्माला येताच झाला मृत्यू, नेमकं कशामुळं घडलं?.कुटुंबाची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी मुलीनेही त्याला होकार दिला. त्यानंतर याची माहिती नवरदेवाच्या कुटुंबियांनी देण्यात आली. तसेच नवरीच्या लहान बहिणीशी लग्न करण्याचा प्रस्तावही नवरदेवाच्या कुटुंबियासमोर मांडण्यात आला. त्यांच्या कुटुंबियांनीही यावर वाद न घातला हा प्रस्ताव मान्य केला. अखेर ठरलेल्या मुहूर्तावर सर्व विधींनुसार हा विवाह सोहळा पार पडला. गावात या विवाहाची जोरदार चर्चा रंगली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.