Uttarakhand: चीन-नेपाळ सीमेवरील जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षणाची नवी संधी; पहिल्या वर्षी ५० एमबीबीएस जागा

चीन आणि नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेले बाबू जगजीवन राम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले आहे. या महाविद्यालयात हरियाणाची युविका प्रवेश घेणारी पहिली विद्यार्थिनी ठरली असून, राजस्थानमधील झुंझुनू येथील मिलन हिने दुसरा प्रवेश मिळवला आहे..केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सहकार्याने उभारण्यात आलेल्या या महाविद्यालयामुळे सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच, स्थानिक नागरिकांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी हल्द्वानी किंवा उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे जाण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.पहिल्या वर्षी एमबीबीएसच्या ५० जागामहाविद्यालयाला पहिल्या शैक्षणिक सत्रासाठी एमबीबीएसच्या ५० जागांची मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी सात जागा अखिल भारतीय कोट्यातून, तर ४३ जागा उत्तराखंडच्या राज्य कोट्यातून भरल्या जाणार आहेत.अखिल भारतीय कोट्यातून हरियाणाच्या युविकाने पहिला प्रवेश निश्चित केला. त्यानंतर राजस्थानच्या झुंझुनू येथील मिलन हिला प्रवेश मिळाला. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २६ ऑक्टोबरपासून नियमित वर्ग सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे..७०० कोटींचे वैद्यकीय संकुल; आधुनिक सुविधांची तयारीकेंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून सुमारे ७०० कोटी रुपये खर्चून या वैद्यकीय महाविद्यालयाची उभारणी करण्यात आली आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. ए. के. सिंह यांच्या माहितीनुसार, प्रात्यक्षिके आणि वैद्यकीय प्रशिक्षणासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या आहेत.विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, भोजन व्यवस्था आणि प्राध्यापकांसाठी निवासाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.सीमावर्ती नागरिकांना स्थानिक पातळीवर उपचारांची सुविधापिथौरागढसारख्या दुर्गम आणि सीमावर्ती जिल्ह्यात विशेष वैद्यकीय उपचारांसाठी नागरिकांना अनेकदा लांबचा प्रवास करावा लागतो. हल्द्वानी किंवा बरेलीसारख्या शहरांमध्ये पोहोचण्यासाठी २०० ते ४०० किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागू शकते.वैद्यकीय महाविद्यालय आणि त्याच्याशी संलग्न रुग्णालयामुळे स्थानिक नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन उपचारांच्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विशेषतः अपघात किंवा गंभीर आजारांच्या प्रसंगी उपचारांसाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांचे लक्षउत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे पिथौरागढ जिल्ह्यातील डीडीहाट तालुक्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील आरोग्यविषयक अडचणी आणि पायाभूत सुविधांची गरज या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.महाविद्यालय सुरू झाल्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी इतर शहरांवर अवलंबून राहण्याची गरज काही प्रमाणात कमी होईल. तसेच, आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्यास दुर्गम भागातील नागरिकांचे स्थलांतर कमी करण्यासही मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.