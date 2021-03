रेल्वेचं खासगीकरण होणार? पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत दिलं अजब उत्तर

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार सध्या अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीला प्राधान्य देत आहे. यावरून सातत्यानं विरोधी पक्ष टीका करत आहे. यात सरकार आता रेल्वेचंही खासगीकरण करेल असा आरोप विरोधकांनी केला. यावर मंगळवारी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत रेल्वेच्या खासगीकरणाबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. रेल्वेचं खासगीकरण होणार की नाही यावर खुलासा करताना त्यांनी म्हटलं की, रस्तेसुद्धा सरकारने बनवले आहेत त्यावर खासगी गाड्या धावतातच ना? तेव्हा कोणी म्हणतं का की यावरून फक्त सरकारी गाड्याच गेल्या पाहिजेत. सोमवारी चर्चेवेळी काँग्रेसच्या जसबीर सिंह गिल, आययूएमएलच्या ई टी मोहम्मद बशीर यांच्यासह इतर काही सदस्यांनी रेल्वेच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला होता.

पीयूष गोयल म्हणाले की, रेल्वेचं कधीही खासगीकरण करण्यात येणार नाही. रेल्वे नेहमीच भारत सरकारच्या अखत्यारित राहिल. मी विश्वास देतो की रेल्वे ही भारताची संपत्ती असून रेल्वेचं खासगीकरण होणार नाही. रेल्वेच्या प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, रेल्वेच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळावी, यासाठी खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक देशहितासाठी होईल.

Solar panels have been installed at about 1,000 railway stations & 400 railway buildings. By 2030, India will be the first country in the world to become 'net zero railway' (carbon emitter): Railway Minister Piyush Goyal in Lok Sabha pic.twitter.com/POsM8CNqYC

— ANI (@ANI) March 16, 2021