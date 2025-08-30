Piyush Goyal: भारत भेदभावापुढे झुकणार नाही; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लवकरच मुक्त व्यापार करार पूर्ण करणार

नवी दिल्ली : भेदभाव झाल्यास भारत झुकणार नाही आणि १४० कोटी लोकांच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करेल, अशी ग्वाही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज दिली. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर ५० टक्के व्यापार शुल्क आकारल्यामुळे भारत- अमेरिका संबंध ताणले गेले असताना त्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे. .दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना मंत्री पीयूष गोयल यांनी कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला भारताचा विरोध असेल असे स्पष्ट केले. निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा शोधता याव्यात यासाठी भारत लवकरच अनेक मुक्त व्यापार करार पूर्ण करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..युरोपीय महासंघ, मॉरिशस, ओमान, संयुक्त अरब अमिरात, पेरू आणि चिली या देशांसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी सुरू असून हे करार लवकरच मार्गी लागतील, याकडे लक्ष वेधताना मंत्री पीयूष गोयल यांनी नमूद केले की, द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी अमेरिकेशी बोलणी सुरू आहे. हे सर्व करार नवीन संधी, नवीन बाजारपेठा, नवीन गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडतील..‘सरकारला निर्यातदारांचा पूर्णपणे पाठिंबा असून अलीकडच्या भू-राजकीय तणावामुळे त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसल्याची तक्रार कोणत्याही बाधित क्षेत्राकडून आलेली नाही. भारताने इंग्लंडसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांसोबत मुक्त व्यापार करार केले असून ही भागीदारी आणखी वाढविली जाईल. निर्यातदारांना पर्यायी बाजारपेठा वापरण्यास सरकार मदत करेल. ऑस्ट्रेलिया भारतासोबत मुक्त व्यापार कराराच्या दुसऱ्या टप्प्याची चाचपणी करत असून सौदी अरेबियाशी चर्चा सुरू आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले..भारताची निर्यात मागील वर्षापेक्षा यंदा अधिक असेल, यावर भर देताना मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, ‘‘हे वर्ष आपल्या आत्मविश्वासाची व्याख्या करणारे आहे. भारत पुढे जात राहील आणि नवीन बाजारपेठा काबीज करेल. यंदाची आपली निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त असेल. जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा अजूनही कमी असून तो वाढविण्याचा सरकारचा निर्धार आहे..Rahul Gandhi: बिहार निवडणूक घोटाळा? राहुल गांधींचा आरोप, गया जिल्ह्यात एका गावातील ९४७ मतदार ‘घर क्रमांक सहा’मध्ये दाखल.व्यापाऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करूगोयल यांनी निर्यातदारांना व्यापार आघाडीवर सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. ‘‘एका देशाच्या एकतर्फी कृतीमुळे ही स्थिती उद्भवली असून निर्यातीत विविधता आणण्यासाठी सरकार परदेशातील भारतीय दूतावासांसह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करत आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.