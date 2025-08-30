देश

Piyush Goyal: भारत भेदभावापुढे झुकणार नाही; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लवकरच मुक्त व्यापार करार पूर्ण करणार

India Trade: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेच्या ५० टक्के व्यापार शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा आत्मसन्मान सुरक्षित राहील, असे आश्वासन दिले. नवीन मुक्त व्यापार करारांमुळे निर्यातदारांसाठी जागतिक बाजारपेठा खुल्या होतील.
Updated on

नवी दिल्ली : भेदभाव झाल्यास भारत झुकणार नाही आणि १४० कोटी लोकांच्या स्वाभिमानाचे रक्षण करेल, अशी ग्वाही वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज दिली. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर ५० टक्के व्यापार शुल्क आकारल्यामुळे भारत- अमेरिका संबंध ताणले गेले असताना त्या पार्श्वभूमीवर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.

