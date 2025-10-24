Piyush Pandey Death : 'अबकी बार, मोदी सरकार' या घोषवाक्याचे जनक पियुष पांडे यांचे निधन; कॅडबरी, फेविकॉल, एशियन पेंट्ससारख्या जाहिरातींना दिलं नवं रूप!

Legendary Ad Guru Piyush Pandey Passes Away : भारतीय जाहिरात विश्वातील एक दिग्गज आणि “अबकी बार, मोदी सरकार” या प्रसिद्ध राजकीय घोषवाक्याचे जनक पियुष पांडे यांचे गुरुवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण जाहिरात क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे..प्रसिद्ध लेखक आणि जाहिराततज्ज्ञ सुहेल सेठ यांनी त्यांच्या एक्स (ट्विटर) अकाउंटवर शोक व्यक्त केला. त्यांनी लिहिले, “माझा सर्वात प्रिय मित्र पियुष पांडे यांच्या निधनाने मी अत्यंत दुःखी आणि हादरलो आहे. भारताने केवळ एक महान जाहिरात व्यक्तिमत्वच नाही, तर एक खरा देशभक्त आणि सज्जन मनुष्य गमावला आहे. आता ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ स्वर्गातही गुंजेल.”.चार दशकांहून अधिक काळ ओगिल्वी इंडियासोबतपियुष पांडे यांनी ओगिल्वी इंडिया (Ogilvy India) या सुप्रसिद्ध जाहिरात एजन्सीमध्ये चार दशकांहून अधिक काळ काम केले. त्यांनी १९८२ मध्ये ओगिल्वीमध्ये प्रवेश केला. त्याआधी त्यांनी क्रिकेटपटू, चहाचा टेस्टर परीक्षक (Tea Taster) आणि बांधकाम मजूर अशी विविध कामे केली होती. २७ व्या वर्षी त्यांनी इंग्रजी वर्चस्व असलेल्या जाहिरात उद्योगात प्रवेश केला आणि त्या क्षेत्राचे स्वरूपच बदलून टाकले..आजरामर जाहिरातींचे जनकपियुष पांडे यांनी भारतीय प्रेक्षकांच्या मनात ठसलेल्या अनेक अजरामर जाहिराती तयार केल्या. त्यात, एशियन पेंट्सची "हर खुशी में रंग लाए", कॅडबरीची "कुछ खास है", फेविकॉलची दमदार जाहिरात आणि हचची "व्हेअरव्हर यू गो, अवर नेटवर्क फॉलोज" अशा जाहिरातींचा समावेश आहे. राजकीय स्तरावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २०१४ च्या निवडणुकीतील ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ हे घोषवाक्य त्यांनीच तयार केले, जे भारतीय राजकारणातील सर्वात प्रसिद्ध जाहिरातींपैकी एक ठरले..Karnataka Politics : 'सतीश जारकीहोळी हेच सिद्धरामय्यांचे वारसदार'; मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचा राजकीय बॉम्ब, २०२८ च्या निवडणुकीबाबत स्पष्ट केली भूमिका.पियुष पांडेंचं बालपणपियुष पांडे यांचा जन्म १९५५ साली जयपूरमध्ये झाला. ते नऊ भावंडांपैकी एक होते. सात बहिणी आणि दोन भाऊ. त्यांचे भाऊ प्रसून पांडे हे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहेत, तर बहीण इला अरुण या प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री आहेत. त्यांचे वडील बँकेत काम करत असताना ते एक चांगले क्रिकेटपटू होते, आणि पियुष यांनाही लहानपणापासून क्रिकेटची आवड होती..त्यांच्या जाण्याने एक युग संपलंपियुष पांडे यांच्या निधनाने भारतीय जाहिरात जगतात एक युग संपल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यांनी जाहिरात केवळ विक्रीचे माध्यम नसून लोकांच्या भावना जोडणारा दुवा बनवला. त्यांच्या कल्पकतेमुळे भारतीय जाहिरात क्षेत्राला जागतिक दर्जा मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.