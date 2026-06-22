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Rain Update: भीषण घटना! क्रिकेटच्या मैदानावर वीज कोसळली; एका खेळाडूचा मृत्यू, अनेक जखमी, मान्सूनचा कहर

Player Killed by Lightning: नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनासोबत आलेल्या पावसात वीज कोसळल्याने झारखंडच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला असून जवळपास डझनभर जण जखमी झाले आहेत.
Player Killed by Lightning

Player Killed by Lightning

ESakal

Vrushal Karmarkar
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झारखंडमध्ये नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनासोबतच रविवारी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या पावसात वीज पडून एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे सहा लोक जखमी झाले. झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातील कर्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पात्रटोली गावात आयोजित क्रिकेट सामन्यादरम्यान वीज पडून प्रेम बखला नावाच्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, तेथे उपस्थित असलेले सुमारे सहा तरुण जखमी झाले.

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