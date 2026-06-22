Rain Update: भीषण घटना! क्रिकेटच्या मैदानावर वीज कोसळली; एका खेळाडूचा मृत्यू, अनेक जखमी, मान्सूनचा कहर

झारखंडमध्ये नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनासोबतच रविवारी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या पावसात वीज पडून एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे सहा लोक जखमी झाले. झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातील कर्रा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पात्रटोली गावात आयोजित क्रिकेट सामन्यादरम्यान वीज पडून प्रेम बखला नावाच्या एका तरुणाचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, तेथे उपस्थित असलेले सुमारे सहा तरुण जखमी झाले..जखमींना चांगल्या उपचारांसाठी तात्काळ कर्रा सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. अंकित बखला आणि जक्कीम मिंज हे दोन तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. पुढील उपचारांसाठी त्यांना खुंटीहून रांची येथील रिम्स रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. खुंटी जिल्ह्यातील तोरपा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून आणखी एक घटना उघडकीस आली आहे. जिथे हुसिर पंचायतीच्या रोंहे गावात शेतात काम करणाऱ्या निस्तार तोपनो नावाच्या गावकऱ्याचा वीज पडून मृत्यू झाला..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.खुंटी जिल्ह्यातील कर्रा आणि तोरपा भागात वीज पडून दोन जणांचा मृत्यू झाल्याने आणि सहाहून अधिक जण जखमी झाल्याच्या बातमीने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. मृतांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांचे शवविच्छेदन केले जात आहे, जेणेकरून पीडितांच्या कुटुंबीयांना शासकीय तरतुदींनुसार नुकसान भरपाई मिळू शकेल. पावसात वीज पडून मृत्यू पावलेल्यांमध्ये रामगड जिल्ह्यातील गोला ब्लॉकच्या डुंडीगाछी गावातील रहिवासी वृद्धी गंगासागर महातो यांचाही समावेश होता. .ते घराजवळील पोल्ट्री फार्ममधून कोंबड्यांना खाऊ घालून परत येत असताना त्यांच्यावर वीज पडली आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, रामगड जिल्ह्यातील चितापूर येथील एका महिलेचा शेतात काम करत असताना वीज पडून मृत्यू झाला. गिरिडीह जिल्ह्यातील घोरथंबा भागातील नीमडीह गावात वीज पडून एका महिला वॉर्ड सदस्याचा मृत्यू झाला. गिरिडीह जिल्ह्यातील सरिया येथील रहिवासी सीताराम हंसदा यांच्या पत्नीचाही वीज पडून मृत्यू झाला..मृतकांमध्ये देवघर जिल्ह्यातील मोहनपूर गावातील मुद्रिका देवी नावाच्या महिलेचा समावेश आहे. साहिबगंज जिल्ह्यातील बरहेत येथे वीज पडून एका अल्पवयीन मुलीचाही मृत्यू झाला, तर तीन जण जखमी झाले. अवघ्या एका आठवड्यापूर्वी, १३-१४ जून २०२६ दरम्यान, झारखंडची राजधानी रांचीसह विविध जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि वीज कोसळल्याने एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला, तर सहाहून अधिक लोक जखमी झाले..India-Russia: रशियाकडून कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात; आखाती देशातील तणावामुळे भारताची नवी रणनिती.हवामान विभागाने राजधानी रांचीसह झारखंडमधील सहाहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, वादळ आणि चक्रीवादळासंदर्भात ऑरेंज अलर्ट आणि यलो अलर्ट जारी केला आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २५ जूनपर्यंत राज्याच्या बहुतांश भागात ढगाळ वातावरण राहील आणि हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. या काळात तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, सर्वसामान्य नागरिकांना पावसाळ्यात सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याचा आणि उंच झाडे व विजेच्या खांबांपासून अंतर राखण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.