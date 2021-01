छत्तीसगड: धमतरी येथील गोजी गावात एका 20 वर्षीय तरूणाचा कबड्डीच्या मैदानातच मृत्यू झाला आहे. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेचे व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.

छत्तीसगडमधील धमतरी जिल्ह्यातील गोजी गावात कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यावेळी कब्बडीचा सामना सुरु असताना एक खेळाडू अचानक जमिनीवर कोसळला. हा प्रकार एका प्रेक्षकाच्या कॅमेरात कैद झाला. नरेंद्र साहू असे या तरुणाचे नाव असून धमतरी जिल्ह्यातील कोकडी गावाचा रहिवासी होता.

Shocking! 20-year-old Narendra Sahu, died during a kabaddi match at Goji village in Dhamtari Chhattisgarh. The video of the player collapsing was captured by one of the spectators @ndtv @ndtvindia @ProKabaddi @pdevendra @KirenRijiju @IndiaSports @bhupeshbaghel pic.twitter.com/fu9Zn1YjUQ

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) January 21, 2021