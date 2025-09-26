PM Kisan Installment : किसान सन्मान निधीचा ३ राज्यांना वेळेआधीच हप्ता, महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे केंद्राकडे मदतीसाठी डोळे

Summaryहिमाचलमधील ८ लाख शेतकऱ्यांना १६० कोटींचा लाभ मिळाला.पंजाबमधील ११ लाख शेतकऱ्यांना २२१ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम दिली.महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकरी केंद्र सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेवून आहेत..केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता वेळेआधीच जारी केला आहे. हा प्रारंभिक हप्ता तीन राज्यांमधील २७ लाख शेतकऱ्यांसाठी जारी करण्यात आला आहे. हा किसान सन्मान निधी पूरग्रस्त उत्तराखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी जारी करण्यात आला आहे, ज्यांना अलीकडेच भीषण पुराचा सामना करावा लागला आहे. दरम्यान महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचेही केंद्राच्या मदतीकडे डोळे लागले आहेत. .पंतप्रधान किसानच्या २१ व्या हप्त्याअंतर्गत, २७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५४० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा हा प्रारंभिक हप्ता पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मदत देण्याचा प्रयत्न आहे..Solapur Flood News : 'मोहोळ तालुक्याला चार नद्यांच्या पुराचा वेढा'; सीनेने अनेक ठिकाणी पात्र बदलले; भीमा, भोगावती, नागझरीलाही पूर.हिमाचल प्रदेशातील ८००,००० शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६० कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या २१ व्या हप्त्याचा लाभ पंजाबमध्येही होत आहे. राज्यातील १.१ दशलक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २२१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मात्र आता महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकरी देखील मदतीची वाट पाहात आहेत..महाराष्ट्र राज्य सरकारने जाहीर केलली मदत ही तुटपूंजी असल्याचे पीडित शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी काल सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात राज्याचे कामगार मंत्री भर गोगावले यांची गाडी अडविण्यात आली. अनेक ठिकाणी मंत्र्यांना पूरग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील पूरस्थितीची माहिती दिली. .FAQsप्रश्न 1: पीएम किसानच्या २१ व्या हप्त्यात कोणत्या राज्यांना लाभ मिळाला? 👉 उत्तर: उत्तराखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश.प्रश्न 2: एकूण किती शेतकऱ्यांना या हप्त्याचा लाभ मिळाला? 👉 उत्तर: २७ लाख शेतकरी.प्रश्न 3: या हप्त्यात एकूण किती निधी वितरित करण्यात आला? 👉 उत्तर: ५४० कोटी रुपये.प्रश्न 4: हिमाचल प्रदेशातील किती शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळाली? 👉 उत्तर: ८ लाख शेतकऱ्यांना १६० कोटी रुपये.प्रश्न 5: पंजाबमधील शेतकऱ्यांना किती निधी मिळाला? 👉 उत्तर: ११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २२१ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम.प्रश्न 6: महाराष्ट्रातील शेतकरी कोणती अपेक्षा ठेवून आहेत? 👉 उत्तर: केंद्र सरकारकडून तातडीची आर्थिक मदत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.