PM किसानचे 2000 रुपये अजून आले नाही? झटपट 'इथे' करा तक्रार; एका मिनिटात येतील पैसे..

PM Kisan 21st installment check : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तामिळनाडूतून देशभरातील सुमारे ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा २१वा हप्ता जारी केला. प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट २,००० रुपये मिळणे अपेक्षित होते. पण लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झालेले नाहीत. चिंता करू नका. तुमचे पैसे अडकले असतील तरी घरी बसून एका मिनिटात तक्रार दाखल करून ते मिळवता येतील..का अडकला हप्ता? ही आहेत मुख्य कारणे१. ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही२. आधार कार्ड बँकेशी लिंक नाही३. आधार आणि बँक खात्यातील नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक४. बँक खाते बंद किंवा IFSC कोड बदलला५. नोंदणी फॉर्ममध्ये चुकीची माहिती६. जमिनीची पडताळणी प्रलंबित या छोट्या तांत्रिक त्रुटींमुळे हप्ता थांबतो. पण सरकारने सोपे निराकरण केले आहे..अवघ्या ६० सेकंदात तक्रार कशी नोंदवायची?१. मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर pmkisan.gov.in उघडा२. मुख्यपृष्ठावर उजवीकडे "Help Desk" किंवा "Grievance" पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा३. "Lodge New Grievance" वर जा४. आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर किंवा बँक खाते क्रमांक यापैकी कोणताही एक टाका५. समोर येणाऱ्या ड्रॉप डाउनमधून तुमची समस्या निवडा (उदा. "Payment not received", "eKYC pending", "Aadhaar-Bank mismatch")६. "Submit" दाबालगेच तुम्हाला एक रेफरन्स नंबर मिळेल. त्याच नंबरने तुम्ही तक्रारीची स्थिती तपासू शकता. बहुतेक तक्रारी ७ ते १५ दिवसांत निकालात निघतात आणि पैसे खात्यात जमा होतात..हप्ता आला की नाही, लगेच तपासाpmkisan.gov.in वर "Know Your Status" वर जानोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक टाका"Rft Signed" किंवा "Payment Success" दिसले तर पैसे आले आहेत, अन्यथा "Pending" दिसेलमदत हवी असल्यास हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर - १८००-११५-५२६दुसरा नंबर: ०११-२३३८१०९२ (सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत)शेतकरी बंधूंनो, एक मिनिट काढा, तक्रार नोंदवा आणि तुमचे २,००० रुपये घरी बसल्या मिळवा सरकार तुमच्या पाठीशी आहे..