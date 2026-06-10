PM Kisan 23rd Installment : पुढील १० दिवसांत 'पीएम किसान'चा हप्ता मिळणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा होणार? महत्त्वाची अपडेट समोर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) आर्थिक मदत मिळते. आतापर्यंत २२ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. २२ वा हप्ता १३ मार्च २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुवाहाटी, आसाम येथून जारी करण्यात आला. .पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा २२ व्या हप्त्यानंतर जवळपास तीन महिने उलटले असून, शेतकरी २३ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मागील वर्षांच्या पॅटर्ननुसार, हप्ते सामान्यतः फेब्रुवारी, एप्रिल/जून आणि ऑगस्ट/जुलैमध्ये वितरित केले जातात. अनेक विश्वसनीय रिपोर्ट्सनुसार, २३ वा हप्ता जून-जुलै २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात येण्याची मजबूत शक्यता आहे..सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, योजनेच्या चार महिन्यांच्या चक्रानुसार (एप्रिल-जुलै २०२६) पुढील हप्ता लवकरच अपेक्षित आहे. काही रिपोर्ट्समध्ये १८ जून किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हप्ता येण्याची चर्चा आहे. .शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना e-KYC अपडेट करा: हप्ता मिळण्यासाठी आधारशी लिंक असलेले e-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.बॅंक खाते तपासा: खाते सक्रिय, आधारशी लिंक आणि IFSC कोड योग्य असावा.pmkisan.gov.in वर जाऊन 'Beneficiary Status' तपासा.अयोग्य किंवा डुप्लिकेट नोंदणी असल्यास हप्ता अडकू शकतो..FAQs 1. पीएम किसानचा २३ वा हप्ता कधी येणार? 👉 जून ते जुलै २०२६ दरम्यान येण्याची शक्यता आहे, मात्र अधिकृत घोषणा अद्याप नाही.2. किती रक्कम मिळते? 👉 प्रत्येक हप्त्यात २,००० रुपये, वर्षाला एकूण ६,००० रुपये दिले जातात.3. e-KYC का आवश्यक आहे? 👉 लाभ मिळण्यासाठी e-KYC अनिवार्य आहे; न केल्यास हप्ता थांबू शकतो.4. Beneficiary Status कसा तपासायचा? 👉 pmkisan.gov.in वर जाऊन ‘Beneficiary Status’ मध्ये तपासता येते.5. हप्ता खात्यात का येत नाही? 👉 आधार लिंक नसणे, चुकीचे बँक तपशील किंवा डुप्लिकेट नोंदणी यामुळे हप्ता अडकतो.6. हप्ता मिळण्यासाठी काय करावे? 👉 e-KYC पूर्ण करा, बँक खाते आधारशी लिंक करा आणि तपशील अचूक ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.