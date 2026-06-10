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PM Kisan 23rd Installment : पुढील १० दिवसांत 'पीएम किसान'चा हप्ता मिळणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात २००० रुपये जमा होणार? महत्त्वाची अपडेट समोर

PM Kisan Update 2026 : पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये (३ हप्ते) आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत २२ हप्ते वितरित झाले असून, शेवटचा हप्ता १३ मार्च २०२६ रोजी जारी झाला.
Latest Update on PM Kisan 23rd Installment

Latest Update on PM Kisan 23rd Installment

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेअंतर्गत देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) आर्थिक मदत मिळते. आतापर्यंत २२ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. २२ वा हप्ता १३ मार्च २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुवाहाटी, आसाम येथून जारी करण्यात आला.

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PM Narendra Modi
PM Kisan Yojana
PM Kisan Samman Yojana
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