PM Kisan 24th Installment : पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता जारी; ९.३० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २,००० रुपयांची रक्कम हस्तांतरित

How to Check PM Kisan 24th Installment Status Online : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यातील भिलडी येथे आयोजित ‘पीएम किसान उत्सवा’च्या कार्यक्रमातून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी २,००० रुपये जमा केले. या हप्त्यामुळे देशातील ९.३४ कोटींहून अधिक पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.या योजनेच्या २४ व्या हप्त्यांतर्गत केंद्र सरकारकडून एकूण १८,६९० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० आणि ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुजरातच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी हप्ता जारी केला. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकरी कुटुंबांना शेतीशी संबंधित खर्चासाठी आर्थिक मदत दिली जाते..खात्यात पैसे जमा झाले? असे तपासा स्टेटसपीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता तुमच्या बँक खात्यात जमा झाला आहे की नाही, हे शेतकरी घरबसल्या मोबाईल किंवा संगणकाच्या मदतीने तपासू शकतात. यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. अधिकृत पोर्टलवरून पेमेंटची स्थिती जाणून घेता येते..प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबरला वितरित होणार.१. सर्वप्रथम पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला pmkisan.gov.in भेट द्या.२. वेबसाइटच्या होमपेजवरील ‘Farmers Corner’ या विभागात जा.३. त्यानंतर ‘Know Your Status’ या पर्यायावर क्लिक करा.४. तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) आणि स्क्रीनवर दिसणारा कॅप्चा कोड भरा.५. ‘Get OTP’ या पर्यायावर क्लिक करून नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी टाका.६. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला हप्त्याची स्थिती, पेमेंटची माहिती आणि उपलब्ध असल्यास रक्कम जमा झाल्याची तारीख पाहता येईल. .नोंदणी क्रमांक विसरलात? तुमचा नोंदणी क्रमांक आठवत नसल्यास काळजी करण्याची गरज नाही. पोर्टलवरील ‘Know Your Registration Number’ हा पर्याय निवडा. त्यानंतर आवश्यक माहितीसह आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांकाच्या मदतीने नोंदणी क्रमांक मिळवता येऊ शकतो. .पैसे अडकू नयेत म्हणून 'या' गोष्टी तपासापीएम किसान योजनेचा हप्ता मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC), लँड सीडिंग (Land Seeding) आणि आधार-बँक खाते जोडणी (Aadhaar Bank Seeding) यांची स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. पोर्टलवरील ‘Eligibility Status’ विभागात या नोंदी तपासा. आवश्यक प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास हप्ता मिळण्यात अडचण येऊ शकते..अशा परिस्थितीत ई-केवायसी पूर्ण करा, बँक खाते आधारशी जोडलेले असल्याची खात्री करा आणि डीबीटी सेवा सक्रिय आहे का ते तपासा. अडचण कायम राहिल्यास जवळच्या बँकेत किंवा स्थानिक कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधा. यामुळे योजनेच्या लाभाबाबतची स्थिती समजून घेण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.