PM Kisanचा हप्ता अडकला असेल तर आधी हे तपासा; जाणून घ्या कारणं

PM Kisan Yojana: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २४वा हफ्ता ३० ऑक्टोबरला जारी करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २ हजार रुपये जमा झाले आहेत. मात्र अद्यापही काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. ज्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाहीत त्यांनी काही गोष्टी तपासण्याची आवश्यकता आहे. .पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण असणं आवश्यक आहे. ई-केवायसी झालेली नसेल तर योजनेचे हफ्ते अडकू शकतात. याशिवाय शेतजमिनीच्या नोंदींची पडताळणी आणि आधार लिंकिंगही महत्त्वाचं आहे. यापैकी कोणतीही प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास पैसे मिळण्यात अडचण येऊ शकते..Cyclone Murasu Alert : आंध्रच्या किनाऱ्यावर 'मुरासू' चक्रीवादळ धडकणार; तेलंगण, ओडिशातही अलर्ट, महाराष्ट्रावर काय होणार परिणाम? ताशी 110 कि.मी. वेगाने वाहणार वारे?.पीएम किसान योजनेचे पैसे जमा ज्या खात्यावर होता त्या खात्याला आधार लिंक नसणं, DBT बंद असणं किंवा अर्जामध्ये चुकीचा बँक खाते क्रमांक अथवा IFSC कोड चुकीचा असल्यास पैसे अडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन आपला लाभार्थी आणि पेमेंट स्टेटस तपासून घ्यावे..काही प्रकरणांमध्ये पात्रतेशी संबंधित पडताळणी सुरू असल्यामुळेही पैसे तात्पुरते रोखले जाऊ शकतात. पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, काही संशयित प्रकरणांमध्ये जमीन मालकी किंवा एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी यासारख्या बाबींची पडताळणी केली जात आहे. अशा शेतकऱ्यांनी Know Your Status पर्यायातून माहिती तपासावी..सर्व माहिती योग्य असूनही २४ हफ्ता मिळाला नसेल, तर शेतकरी १५५२६१ किंवा ०११-२४३००६०६ या हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क करू शकतात. तक्रार करताना आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि पीएम किसान नोंदणी क्रमांक जवळ ठेवावा. ऑनलाइन तक्रारीसाठी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवरील हेल्पडेस्क किंवा ग्रीव्हन्स पर्यायाचा वापर करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.