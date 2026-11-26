PM Kisan 25th Installment : देशभरातील लाखो शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) पुढील हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत योजनेचे २४ हप्ते वितरित झाले असून, आता शेतकऱ्यांना २५ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे..मात्र, अनेकदा सरकारकडून हप्ता वितरित होऊनही काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. तुम्हालाही पीएम किसान योजनेचे दोन हजार रुपये मिळाले नसतील, तर घाबरण्याची गरज नाही. अर्जातील माहिती, ई-केवायसी, आधार लिंकिंग किंवा बँक खात्याशी संबंधित तांत्रिक अडचणींमुळे हप्ता अडकण्याची शक्यता असते. विशेष म्हणजे, यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. मोबाईलच्या माध्यमातून घरबसल्या हप्त्याची स्थिती तपासता येते..कोणत्या कारणांमुळे अडकू शकतो पीएम किसानचा हप्ता?पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही आवश्यक अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ई-केवायसी पूर्ण असणे, बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आणि जमिनीच्या नोंदींमधील माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे..खालील कारणांमुळे तुमचा हप्ता अडकू शकतो- ई-केवायसी अपूर्ण : शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्यास हप्ता थांबू शकतो.- आधार लिंक नसणे : बँक खाते आधारशी जोडलेले नसल्यास किंवा आधार आधारित पेमेंटमध्ये अडचण असल्यास पैसे जमा होण्यात अडथळा येऊ शकतो.- जमिनीच्या नोंदींमध्ये त्रुटी: अर्जातील जमीनविषयक माहिती आणि सरकारी नोंदी यामध्ये तफावत असल्यास लाभ मिळण्यात अडचण येऊ शकते.- लाभार्थी यादीत नाव नसणे : पात्र शेतकऱ्याचे नाव लाभार्थी यादीत नसल्यास संबंधित हप्ता मिळणार नाही..Gokul Milk Union Case : गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला नवं वळण! शासन नियुक्त 4 संचालकांसह महायुतीच्या 8 संचालकांना कोर्टाची नोटीस; 3 डिसेंबरला सुनावणी.मोबाईलवरून अशी तपासा हप्त्याची स्थितीपीएम किसान योजनेचा हप्ता खात्यात जमा झाला आहे की नाही, याची माहिती शेतकरी अधिकृत वेबसाइटवरून सहज मिळवू शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा.1. सर्वप्रथम मोबाईलमध्ये पीएम किसान योजनेची अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in उघडा.2. वेबसाइटच्या होमपेजवरील 'Farmers Corner' या विभागात जा.3. त्यामधील 'Know Your Status' या पर्यायावर क्लिक करा.4. त्यानंतर तुमचा नोंदणी क्रमांक (Registration Number) भरा.5. स्क्रीनवर दिलेला कॅप्चा कोड टाकून आवश्यक ओटीपी पडताळणी पूर्ण करा.6. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुमच्या अर्जाची स्थिती, हप्त्याची माहिती आणि पेमेंटशी संबंधित तपशील स्क्रीनवर दिसतील.या माहितीच्या आधारे तुमचा हप्ता मंजूर झाला आहे का, पेमेंट झाले आहे का किंवा कोणत्या कारणामुळे अडचण निर्माण झाली आहे, हे समजू शकते..लाभार्थी यादीत नाव आहे की नाही, असे तपासापीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी यादीत आपले नाव आहे की नाही, हेही शेतकरी ऑनलाइन तपासू शकतात. त्यासाठी अधिकृत वेबसाइटवरील 'Beneficiary List' हा पर्याय निवडा. त्यानंतर आपले राज्य, जिल्हा, तालुका (ब्लॉक) आणि गाव निवडून यादी पाहता येते. यामध्ये आपल्या नावाची खात्री करून घ्या. यादीत नाव नसल्यास संबंधित त्रुटीची माहिती घेणे आवश्यक आहे..SSC-HSC Exam : दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल; नापास होणाऱ्यांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी बोर्डाची नवी रणनीती, निकाल 100 टक्के लावण्यासाठी काय आहे मास्टरप्लॅन?.सर्व कागदपत्रे योग्य असूनही पैसे मिळाले नाहीत? येथे करा तक्रारई-केवायसी पूर्ण आहे, बँक खाते आधारशी लिंक आहे आणि जमिनीच्या नोंदीही योग्य आहेत; तरीही पीएम किसान योजनेचा हप्ता खात्यात जमा झाला नसेल, तर शेतकरी अधिकृत वेबसाइटवरून तक्रार नोंदवू शकतात.त्यासाठी pmkisan.gov.in या वेबसाइटवरील 'Helpdesk - Query Form' या पर्यायाचा वापर करा. येथे आवश्यक माहिती भरून आपल्या तक्रारीची नोंद करता येते. त्यामुळे हप्ता नेमका कोणत्या कारणामुळे अडकला आहे, याची माहिती मिळविण्यास मदत होऊ शकते.त्यामुळे पीएम किसानचा हप्ता खात्यात जमा झाला नसल्यास आधी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासा. ई-केवायसी, आधार लिंकिंग आणि लाभार्थी यादीतील माहिती योग्य असल्याची खात्री करा. वेळेत त्रुटी दूर केल्यास योजनेचा लाभ मिळण्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.