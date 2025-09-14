PM-Kisan Samman Nidhi : 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही किसान सन्मान निधीचा २१ वा हप्ता, नवी अपडेट समोर; तुमचं नाव तर नाही ना? असं करा चेक

Summaryपीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता दिवाळीपूर्वी येण्याची शक्यता आहे, पण अधिकृत घोषणा झालेली नाही.जमीन १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा कुटुंबातील एकाहून अधिक सदस्यांनी लाभ घेतल्यास हप्ता थांबू शकतो.वडील आणि मुलगा यापैकी एकालाच पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळणार आहे, दोघांना नाही..PM Kisan 21st Installment : देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमधून शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळत आहेत. या योजनांमध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना देखील समाविष्ट आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देते. दर चार महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३ हप्त्यांमध्ये २-२ हजार रुपये जमा केले जातात. लवकरच या योजनेचा २१ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे मात्र काही शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. .सध्या सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचे एकूण २० हप्ते जारी केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसी येथून २० वा हप्ता जाहीर केला. आता शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की २१ वा हप्ता कधी जारी केला जाईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार दिवाळीपूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता जारी करू शकते, परंतु सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. किसान सन्मान निधी योजनेचा २१ वा हप्ता कोणाला मिळू शकणार नाही याबद्दल जाणून घेऊया. २१ वा हप्ता जाहीर होण्यापूर्वी, पंतप्रधान किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर एक अपडेट आले आहे. चला तर मग जाणून घेऊया. .पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in आहे. यावर विभागाकडून वेळोवेळी अनेक प्रकारचे अपडेट दिले जातात. हप्ता कधी जारी होईल, शेतकऱ्यांना कोणते काम कधी करावे लागेल इत्यादी अशा अनेक इतर माहिती येथे शेतकऱ्यांना दिली जाते..यावेळी विभागाकडून एक माहिती देण्यात आली आहे ज्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, 'ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली आहे किंवा ज्यांना मालकी मिळाली आहे, किंवा ज्यांच्या कुटुंबात १८ वर्षांवरील तरुण किंवा अल्पवयीन मुले यांसारखे एकापेक्षा जास्त सदस्य एकाच वेळी लाभ घेत आहेत. त्यांना भौतिक पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत हप्ता मिळणार नाही. याशिवाय शेतकरी कुटुंबातील वडील आणि मुलगा यांच्यापैकी एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल..FAQs१. पीएम-किसान योजनेचा २१ वा हप्ता कधी मिळेल? 👉 मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दिवाळीपूर्वी हप्ता येण्याची शक्यता आहे, परंतु अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.२. कोणत्या शेतकऱ्यांना २१ वा हप्ता मिळणार नाही? 👉 ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर जमीन खरेदी केली आहे किंवा कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांनी लाभ घेतला आहे त्यांना हप्ता थांबेल.३. एकाच कुटुंबातील वडील आणि मुलगा दोघांनाही लाभ मिळतो का? 👉 नाही, एका कुटुंबातील फक्त एकालाच पीएम-किसानचा लाभ मिळेल.४. आपलं नाव योजनेत आहे का हे कसं तपासावं? 👉 pmkisan.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन “Beneficiary Status” किंवा “Beneficiary List” पर्यायातून तपासता येईल.५. एकूण किती हप्ता मिळतो? 👉 शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये मिळतात, जे तीन हप्त्यांमध्ये २,०००-२,००० करून दिले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.