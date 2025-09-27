PM Kisan Scheme : खरंच शेती करता का? दाखवा! तरच पीएम किसानचा लाभ; नियमात बदल, २१ वा हफ्ता मिळण्यास येऊ शकते अडचण

पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कारण या योजनेच्या नियमांमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. या नव्या नियमामुळे शेतकऱ्यांना पुढचा हप्ता मिळण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. पीएम किसान योजनेचे आतापर्यंत २० हफ्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. लवकरच २१व्या हप्ता जमा होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी सरकारने या योजनेच्या नियमात बदल केला आहे..साम टीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीची आवश्यक कागदपत्रे आहेत. त्यांना या योजनेअंतर्गत पैसे मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत, राज्य सरकारला तो शेतकरी प्रत्यक्षात शेती करतो, हे दाखवावे लागणार आहे. या पडताळणीनंतरच शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या नियमामुळे सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे..PM-Kisan Scheme: काेल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाखांवर शेतकरी 'फार्मर आयडीविना'; 'विसाव्या हप्त्यापासून राहणार वंचित'.. .पीएम किसान योजनेचे २० हफ्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. शेतकरी आता २१ व्या हफ्त्याची वाट बघत आहेत. हा हफ्ता दिवळीपर्यंत मिळेल, अशी शक्यता आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा होतील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. पण नियमातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशावेळी या योजनेत पुरग्रस्त राज्यांमधील शेतकऱ्यांना प्रथम लाभ दिला जाईल, अशी माहिती आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश, पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजनेत नाशिकचे दीड लाख शेतकरी वंचित.पीएम किसान म्हणजेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे. ही योजना केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत देशभरातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. तीन हफ्त्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत करून त्यांच्या पिकांच्या गरजा पूर्ण करणे आणि शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यास मदत करणे आहे. हा या योजनेमागचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.