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PM Kisan 25th Installment Date 2027 : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसान योजनेचा 25 वा हप्ता कधी मिळणार? 'या' महिन्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता

PM Kisan 25th installment date 2027 : पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता ऑक्टोबर २०२६ मध्ये वितरित झाला. आता २५ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२७ मध्ये मिळण्याची शक्यता असून अधिकृत तारखेची प्रतीक्षा आहे.
When will PM Kisan 25th installment be released

When will PM Kisan 25th installment be released

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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PM Kisan Yojana 25th Installment : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे शेतीच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार (PM Kisan 25th installment date 2027) मिळतो.

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