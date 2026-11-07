PM Kisan 25th Installment Date 2027 : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसान योजनेचा 25 वा हप्ता कधी मिळणार? 'या' महिन्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता

PM Kisan Yojana 25th Installment : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये एकूण सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे शेतीच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार (PM Kisan 25th installment date 2027) मिळतो..दरम्यान, पीएम किसान योजनेचा २४ वा हप्ता वितरित झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांना २५ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली आहे. हा हप्ता नेमका कधी मिळणार, शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी जमा होणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे..आतापर्यंत पीएम किसान योजनेचे किती हप्ते वितरित?प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण २४ हप्त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यातील भिलडी येथून वितरित करण्यात आला. या हप्त्याचा लाभ देशातील ९.३४ कोटींहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना मिळाला. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट आर्थिक मदत जमा करण्यात आली..२५ वा हप्ता कधी मिळणार?पीएम किसान योजनेचा प्रत्येक हप्ता साधारण चार महिन्यांच्या अंतराने वितरित केला जातो. मागील हप्त्यांच्या वितरणाची पद्धत पाहता २४ वा हप्ता ऑक्टोबर २०२६ मध्ये वितरित झाला आहे. त्यामुळे पुढील चार महिन्यांचा कालावधी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पूर्ण होणार आहे. यामुळे पीएम किसान योजनेचा २५ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप २५ व्या हप्त्याच्या वितरणाची अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही..शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?पीएम किसान योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या नोंदणीतील माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच ई-केवायसी पूर्ण आहे की नाही, आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला आहे की नाही आणि बँक खाते सक्रिय आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. हप्त्याबाबतची अधिकृत माहिती आणि लाभार्थी यादी तपासण्यासाठी शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.