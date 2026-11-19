PM Kisan Samman Fund : 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते. मात्र, अनेक कुटुंबांमध्ये शेतजमीन वडिलांच्या नावावर असते, तर शेतीचे काम त्यांची चार मुले करत असतात. अशा परिस्थितीत प्रश्न पडतो की, 'पीएम किसान' योजनेच्या निधीसाठी कोण पात्र आहे? चारही भाऊ प्रत्येकी ६,००० रुपये मिळवू शकतात का, की केवळ एकाच व्यक्तीला हा लाभ मिळेल? जमिनीची मालकी आणि सरकारी नियमांविषयीची महत्त्वाची माहिती जाणून घेऊया....'पीएम किसान' योजनेअंतर्गत वार्षिक ६,००० रुपयांचे सहाय्य'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' ही केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. या योजनेचा उद्देश पात्र शेतकरी कुटुंबांना शेतीविषयक खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात, जे प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते..जर जमीन वडिलांच्या नावावर असेल, तर 'किसान सन्मान निधी' कोणाला मिळेल?जर एखाद्या कुटुंबात चार भाऊ असतील आणि संपूर्ण शेतजमीन वडिलांच्या नावावर असेल, तर केवळ चारही भाऊ शेती करत आहेत म्हणून ते वैयक्तिकरित्या 'पीएम किसान' योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत. योजनेच्या नियमांनुसार, सरकारी दस्तऐवजांमध्ये शेतजमीन लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. या योजनेतील पात्रता जमिनीच्या मालकीवर आधारित ठरते; त्यामुळे, केवळ शेती करत आहेत या कारणावरून मुले स्वतंत्र लाभार्थी म्हणून पात्र ठरू शकत नाहीत..Adani Tarale Pumped Storage Project : तारळे पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाला वन विभागाचा दणका; अदानी समूहाकडून 227 कोटी रुपये वसूल करणार, वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या बैठकीत निर्णय.मुले वैयक्तिकरित्या ६,००० रुपये मिळवू शकतात का?जर एका कुटुंबातील चारही भाऊ प्रौढ असतील आणि त्यांच्या नावावर सरकारी नोंदींमध्ये स्वतंत्र लागवडयोग्य जमीन असेल, तर ते पात्रतेच्या अटी पूर्ण करत असल्यास, प्रत्येकाला 'पीएम किसान' (PM Kisan) योजनेचा लाभ मिळू शकतो. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक पात्र भावाला वार्षिक ६,००० रुपये मिळू शकतात. परिणामी, चारही भाऊ मिळून एकूण २४,००० रुपयांची आर्थिक मदत प्राप्त करू शकतात. मात्र, प्रत्येक भावाला योजनेच्या इतर सर्व पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवळ एकाच घरात राहणे किंवा स्वतंत्रपणे शेती करणे म्हणजे आपोआप या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही..जमिनीची विभागणी कायदेशीररीत्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे का?जर वडिलांच्या जमिनीची अद्याप विभागणी झालेली नसेल आणि ती महसूल नोंदींमध्ये अजूनही त्यांच्याच नावावर असेल, तर वैयक्तिक लाभाचा दावा करण्यासाठी मुलांनी जमिनीची कायदेशीर विभागणी करून घेणे आवश्यक आहे. विभागणीनंतर, प्रत्येक भावाचे नाव संबंधित महसूल दस्तऐवजांमध्ये नोंदवले जाणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकरी त्यांच्या स्थानिक तहसील कार्यालयाशी किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधू शकतात. जमिनीची नोंद (म्युटेशन) पूर्ण होऊन दस्तऐवज अद्ययावत झाल्यानंतर, पात्र भाऊ 'पीएम किसान' योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाऊ शकते..Torrent Power Project : कर्जतच्या वृक्षतोडीची भरपाई चिपळूणमध्ये? टोरांटो पॉवर कंपनीचा सह्याद्री पट्ट्यात 600 एकरचा प्लॅन? सर्वेक्षणाबाबत नेमकं काय घडलं? .'पीएम किसान' योजनेसाठी कोण अपात्र आहे?काही विशिष्ट श्रेणींमधील शेतकऱ्यांना 'पीएम किसान' योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये संस्थात्मक जमीनधारक, आयकर भरणारी शेतकरी कुटुंबे आणि काही विशिष्ट सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनधारक) यांचा समावेश होतो..'पीएम किसान'चे हप्ते मिळवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य'पीएम किसान' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांमधील माहिती अचूक असणे गरजेचे आहे. शेतकरी 'पीएम किसान'च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन आपली लाभार्थी स्थिती तपासू शकतात; तिथे त्यांना अर्ज, ई-केवायसी आणि हप्त्यांच्या पेमेंटबद्दलची माहितीही मिळू शकते..'पीएम किसान' योजनेचा २५ वा हप्ता कधी मिळणार?'पीएम किसान' योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांचा एक हप्ता दिला जातो. उपलब्ध माहितीनुसार, या योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी वितरित करण्यात आला होता. त्यानुसार, २५ वा हप्ता फेब्रुवारी २०२७ च्या सुमारास मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, केंद्र सरकारने पुढील हप्त्यासाठी अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. शेतकऱ्यांनी हप्त्याबाबतच्या ताज्या अपडेट्ससाठी 'पीएम किसान'च्या (PM Kisan) अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवावे..शेतकऱ्यांनी 'हे' लक्षात ठेवावेजर शेतजमीन अजूनही वडिलांच्या नावावर असेल, तर केवळ मुले शेती करतात म्हणून त्यांना आपोआप 'पीएम किसान' योजनेचा लाभ मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. जमिनीच्या मालकीचे रेकॉर्ड (सातबारा किंवा तत्सम दस्तऐवज) तपासणे आवश्यक आहे. जर जमिनीची वाटणी झाली असेल, तर सर्व पात्र भावांची नावे अधिकृत सरकारी दस्तऐवजांमध्ये नोंदवलेली असल्याची खात्री करा. एकदा का ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की, प्रत्येक भाऊ आपापल्या पात्रतेनुसार या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. तसेच योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी चुकीची माहिती दिल्यास कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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