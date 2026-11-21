पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा सोन्याच्या खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करत देशवासीयांना आणखी एक वर्ष सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे आयोजित कौशल दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या आवाहनाची आठवण करून दिली. गरज नसेल तर सोनं खरेदी करू नका, असं आपण सांगितलं होतं. लोकांनी आपल्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे देशाचं परकीय चलन वाचण्यास मदत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं..मोदी म्हणाले की, देशवासीयांनी सोन्याची खरेदी कमी केल्यामुळे सोन्याच्या किमती घसरल्या आणि अनेकांचे पैसे वाचले. आता पुन्हा एक वर्ष सोनं खरेदी करण्यापूर्वी गरजेचा विचार करा, असं आवाहन त्यांनी केलं. यावेळी त्यांनी माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या आवाहनाची आठवणही करून दिली..Narendra Modi: माओवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गडचिरोलीत ३ हजार कोटींच्या २४६ प्रकल्पांचा शुभारंभ.या कार्यक्रमात मोदी यांनी कौशल्य शिक्षणाचं महत्त्वही अधोरेखित केलं. ITI मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना IIT च्या विद्यार्थ्यांइतकाच सन्मान मिळायला हवा, असं ते म्हणाले. सकाळी बंगालमध्ये IIT च्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्याच उत्साहाने आपण ITI च्या विद्यार्थ्यांमध्ये आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दोन्ही संस्थांमधील विद्यार्थी देशाची खरी संपत्ती आणि भविष्य असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..ज्याच्याकडे कौशल्य आहे, त्याचा रोजगार कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, असं मत मोदी यांनी मांडलं. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही कौशल्य विकासाला महत्त्व देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. २०१४ नंतर देशात ५ हजार नवीन ITI सुरू करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. भारतीय बनावटीच्या मोबाईलची निर्यात वाढत असून जगभरात भारतीय कुशल कामगारांना मागणी असल्याचं ते म्हणाले..PM Narendra Modi: 'मी कधीकाळी पत्रकारांसाठी खुर्च्याही लावायचो!' पंतप्रधान मोदींनी सांगितले फॅक्सपासून इन्स्टाग्राम रील्सपर्यंतचे भन्नाट किस्से.भारत जागतिक कौशल्य क्षेत्रात महत्त्वाचं स्थान मिळवत असल्याचं सांगत मोदी यांनी २०२७ मध्ये वर्ल्ड स्किल्स एशिया स्पर्धेचं आयोजन उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथे होणार असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी समाजवादी पक्षावरही निशाणा साधला. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेशात महिलांच्या सुरक्षेबाबत विश्वास वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, गेल्या १२ ते १३ वर्षांत देशातील ५० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचंही त्यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.