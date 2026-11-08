देश

PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नक्षलमुक्त बस्तरमध्ये शूर जवानांसोबत साजरी करणार दिवाळी; म्हणाले- देशासाठी जवानांचे योगदान अतुलनीय

PM Modi Bastar Diwali : देशभरात दिवाळी उत्साहात साजरी होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छत्तीसगडमधील बस्तरला भेट देणार आहेत. यंदाची दिवाळी ते देशाच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या जवानांसोबत साजरी करणार आहेत.
PM Modi to Celebrate Diwali in Bastar With Security Forces

PM Modi to Celebrate Diwali in Bastar With Security Forces

esakal 

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशभरात दिवाळीचा सण उत्साहात साजरा होत आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छत्तीसगडमधील बस्तरला भेट देणार आहेत. यंदाची दिवाळी ते देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या जवानांसोबत साजरी करणार आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतः 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत आपल्या नक्षलमुक्त झालेल्या बस्तरच्या दौऱ्याची माहिती दिली आहे.

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