PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नक्षलमुक्त बस्तरमध्ये शूर जवानांसोबत साजरी करणार दिवाळी; म्हणाले- देशासाठी जवानांचे योगदान अतुलनीय

देशभरात दिवाळीचा सण उत्साहात साजरा होत आहे. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी छत्तीसगडमधील बस्तरला भेट देणार आहेत. यंदाची दिवाळी ते देशाच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या जवानांसोबत साजरी करणार आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतः 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत आपल्या नक्षलमुक्त झालेल्या बस्तरच्या दौऱ्याची माहिती दिली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, दिवाळीच्या शुभप्रसंगी ते बस्तरला जाऊन शूर सुरक्षा दलांच्या जवानांसोबत हा सण साजरा करणार आहेत. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि शांततेसाठी आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी करण्याची संधी मिळणे ही आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमधून व्यक्त केले..सुरक्षा जवानांच्या बलिदानाला करणार अभिवादनया दौऱ्याबाबत माहिती देताना पंतप्रधान मोदी यांनी सुरक्षा दलांच्या जवानांचे विशेष कौतुक केले आहे. जवानांचे बलिदान, त्यांची निस्वार्थ सेवा आणि राष्ट्राप्रती असलेले अढळ समर्पण यांना अभिवादन करण्यासाठी आपण बस्तरला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाच्या सुरक्षेसाठी जवानांनी दिलेले योगदान अतुलनीय असल्याचेही त्यांच्या संदेशातून अधोरेखित झाले आहे..नक्षलग्रस्त बस्तरमध्ये विकासाची नवी वाटछत्तीसगडमधील बस्तर हा प्रदेश एकेकाळी नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली होता. या भागात नक्षलवादी कारवायांमुळे विकासकामांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली होती. मात्र, आता या प्रदेशात विकासाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जात असल्याचे चित्र आहे. अशा महत्त्वाच्या प्रदेशात पंतप्रधान मोदी दिवाळी साजरी करणार असल्याने त्यांच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Four State Bypoll Results : राहुल गांधींवर पुन्हा नरेंद्र मोदी भारी, काँग्रेसचा दारूण पराभव, चार राज्यांतील पोटनिवडणुकांचे निकाल हाती आले.दरम्यान, याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना दिवाळीच्या शुभेच्छाही दिल्या होत्या. 'देशभरातील माझ्या सर्व नागरिकांना दिवाळीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा,' असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.