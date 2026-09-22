Modi Cabinet: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? मोदींची दोन दिवसीय चिंतन बैठक कशासाठी?

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा अर्धा टप्पा जवळ येत असतानाच आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठ्या फेरबदलांची चर्चा रंगू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची एक मोठी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २३ आणि २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन दिवसीय 'चिंतन बैठक' आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळ सहभागी होणार आहे. .या बैठकीसाठी मंत्र्यांची प्रत्येकी ८-८ जणांच्या गटात विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक गटाला स्वतःमधील सुधारणा, जनतेशी संवाद आणि प्रशासकीय कामकाजातील पारदर्शकता यांसारखे स्वतंत्र विषय देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या खात्याचे 'रिपोर्ट कार्ड' तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..बैठकीचा मुख्य अजेंडा काय?कोणती योजना कुठपर्यंत पोहोचली आणि कुठे अडचणी येत आहेत याचा आढावा.घेतलेल्या निर्णयांचा सर्वसामान्य जनतेला प्रत्यक्ष किती फायदा झाला याचे मूल्यांकन.दोन मंत्रालयांमध्ये काही वाद किंवा संभ्रम असल्यास तो दूर करणे.सरकारी सेवा व योजना सर्वसामान्यांपर्यंत किती वेगाने पोहोचत आहेत हे पाहणे.कामाची प्राथमिकता ठरवून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे..मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का?पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळात ६९ सदस्य आहेत. संविधानाच्या नियमांनुसार मंत्रिमंडळात जास्तीत जास्त ८१ मंत्री असू शकतात; म्हणजेच अद्याप १२ पदे रिक्त आहेत. तसेच काही मंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे या चर्चांना अधिक वेग आला आहे.त्यामुळे १६ ते १७ नव्या चेहऱ्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. अश्विनी वैष्णव यांना बढती मिळण्याची शक्यता असून नितीन गडकरी यांच्या खात्यात बदल केला जाऊ शकतो. तरुण आणि महिला खासदारांना मंत्रिमंडळात अधिक प्रतिनिधित्व दिले जाऊ शकते. कामगिरी समाधानकारक नसलेल्या काही जुन्या मंत्र्यांना डच्चू दिला जाऊ शकतो, अशी माहिती मीडिया रिपोर्टनुसार कळते. संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारावर उत्तर प्रदेश निवडणुकीचा प्रभाव असू शकतो, अशीही चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.