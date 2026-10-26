माय डियर फ्रेंड!... ब्राझीलमध्ये निवडणूक जिंकताच लूला यांना PM मोदींचा मेसेज, राष्ट्रपती झाल्याबद्दल केलं अभिनंदन

ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी पुन्हा विजय मिळवलाय. या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लुला दा सिल्वा यांचं अभिनंदन केलंय. सोशल मीडियावर पंतप्रधान मोदींनी पोस्ट करत लुला दा सिल्वा यांना शुभेच्छा दिल्या. पंतप्रधान मोदींनी लुला यांचा उल्लेख ‘माय डियर फ्रेंड’ असा करत लुला दा सिल्वा यांचे फेरनिवडीबद्दल अभिनंदन केलं. भारत-ब्राझीलमधील धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत आणि व्यापक करण्यासाठी लुला यांच्यासोबत काम करण्याची अपेक्षा पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली..भारत आणि ब्राझील यांच्यात विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणखी मजबूत होईल असंही मोदींनी म्हटलं आहे. त्याचबरोबर ‘ग्लोबल साउथ’च्या मुद्द्यांना पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करतील असंही मोदींनी म्हटलंय. अधिक समावेशक, न्याय्य आणि शाश्वत जग उभारण्यासाठीही दोन्ही देशांनी एकत्र काम करण्याची अपेक्षा पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली..६ सेकंदात मृत्यू! हॉटेलच्या रूममध्ये जाताच कोसळली, ३ महिन्यापूर्वी झालेलं लग्न; घटना CCTVमध्ये कैद.दरम्यान, ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत लुला हे फ्लावियो बोल्सोनारो यांच्यापेक्षा मागे होते. मात्र, दुसऱ्या फेरीत त्यांनी आघाडी घेत निवडणूक जिंकली. १९८९ मध्ये ब्राझीलमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पहिल्या फेरीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराने अंतिम फेरीत विजय मिळवला आहे..लुला यापूर्वी २००२ ते २०१० या काळात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष होते. दोन वेळा सलग राष्ट्राध्यक्ष राहिल्यानंतर त्यांना पद सोडावं लागलं होतं. त्यानंतर २०१८ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्यांना तुरुंगात जावं लागलं. मात्र, नंतर त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात आली. २०२२ मध्ये त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवली आणि राष्ट्राध्यक्ष झाले. आता फेरनिवडीनंतर लुला यांच्यासमोर ब्राझीलची सत्ता चालवण्याचं आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.